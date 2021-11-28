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Смольный наращивает уборочную технику на улицах Петербурга. В ближайшие сутки выпадет 5 см снега

На улицы Петербурга выйдет 849 единиц спецтехники и более 300 дворников в ночь на 29 ноября. Город накрывает метель.

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Как сообщили вечером в воскресенье, в комитете по благоустройству, снег начнётся ночью и продолжится в понедельник. Высота покрова местами достигнет 5 см. «Дорожным предприятиям комитета по благоустройству дано поручение работать по фактическим погодным условиям — обеспечить подметание тротуаров и проезжей части, уделяя особое внимание уборке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Садово-парковым предприятиям поручено обеспечить очистку от наледи и снега, обработку противогололедными материалами пешеходных дорожек аллей и бульваров», — добавили в Смольном.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

Сегодня с утра в городе работало более 800 единиц техники и более 1000 дворников. Некоторые водители вспомнили о дне жестянщика. Полюбоваться припорошенным городом, можно в фотографиях «Фонтанки».

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Комментарии (9)

AlBerkut
Ну не всё так плохо, думаю что со снегом власти справятся.
Где-нибудь примерно к апрелю, но это не точно. Но к маю должно получиться...
А до этого 'временное тактическое отступление' 😂
zelf
Смольный как всегда обкакается.
Hutu
Это вам не сосули лазером сшибать!
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