В Петербурге стартовал сезон жестянщика. «Мерседес» унесло в кювет, каршеринг припарковался на тротуаре

"Ноккия, ноккия тирдцать два десять ай" (с)

Нормальные шины надо покупать, и чтоб год выпуска шин не старше пяти лет, и чтоб все шипы на месте, и чтоб ехать аккуратно, словно на лете в шиномонтаж.