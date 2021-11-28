В Петербурге стартовал сезон жестянщика. «Мерседес» унесло в кювет, каршеринг припарковался на тротуаре

Об аварии на Ропшинском шоссе рассказали очевидцы в социальных сетях 28 ноября. Перед заездом на КАД «Мерседес» вынесло в кювет. «Это прогнозируемо — колея там жуткая. Летом не комильфо было, а сейчас тем более», — комментируют пользователи.
На перекрёстке проспекта Космонавтов и Бассейной улицы столкнулись два каршеринговых автомобиля. За аварией наблюдала целеустремлённая корги.
Ещё одно ДТП с каршерингом произошло на съезде с Литейного моста. Автомобиль вынесло на тротуар. «Если бы он не гнал, пытаясь сэкономить пару минут на маршруте, то вошел в поворот без ДТП. Скупой платит дважды», — отмечают водители.
На проспекте Культуры бетономешалка догнала легковушку перед пешеходным переходом. Авария перекрыла движение по левой полосе.