FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-4°C/Завтра: -7
75.59р84.95р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

В Петербурге стартовал сезон жестянщика. «Мерседес» унесло в кювет, каршеринг припарковался на тротуаре

В первый серьёзный снегопад сезона в Петербурге увеличилось количество ДТП. На скользкой дороге транспорт вылетает в кювет или на тротуар.

10
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Об аварии на Ропшинском шоссе рассказали очевидцы в социальных сетях 28 ноября. Перед заездом на КАД «Мерседес» вынесло в кювет. «Это прогнозируемо — колея там жуткая. Летом не комильфо было, а сейчас тем более», — комментируют пользователи.

На перекрёстке проспекта Космонавтов и Бассейной улицы столкнулись два каршеринговых автомобиля. За аварией наблюдала целеустремлённая корги.

Ещё одно ДТП с каршерингом произошло на съезде с Литейного моста. Автомобиль вынесло на тротуар. «Если бы он не гнал, пытаясь сэкономить пару минут на маршруте, то вошел в поворот без ДТП. Скупой платит дважды», — отмечают водители.

На проспекте Культуры бетономешалка догнала легковушку перед пешеходным переходом. Авария перекрыла движение по левой полосе.

Фото: кадр из видео/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн

По теме (12)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

260569221
«Прокомментировали пользователи»
Лучше бы пользователи не комментировали, а написали бы коллективное обращение в комитет по транспорту»
Adriana_Celentana
Нельзя сравнивать Ропшинское шоссе и проспект Космонавтов: колея страшная даже летом если дождь, а ещё там освещения нет, как на большинстве дорог нашей славной области. Что уж удивляться количеству трупов
Игoрь
"Ноккия, ноккия тирдцать два десять ай" (с)
Нормальные шины надо покупать, и чтоб год выпуска шин не старше пяти лет, и чтоб все шипы на месте, и чтоб ехать аккуратно, словно на лете в шиномонтаж.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний