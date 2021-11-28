В Екатеринбурге протестуют против QR-кодов

Пикет против введения QR-кодов проходит 28 ноября в Екатеринбурге. Как сообщает E1.RU, акция согласована с местными властями.
Активисты собрались возле КРК «Уралец». В общей сложности журналисты насчитали около 100 участников. На плакатах, в частности, указано, что «QR-коды — это путь к «цифровому рабству»» и «За свободу права выбора».
Помимо противников QR-кодов, пришли на акцию и сторонники подобных ограничений.
«Просто интересно на них (участников пикета) посмотреть. Потому что вот эти люди меня довели чуть ли не до смерти. У меня небольшая организация, новости «Девять с половиной». Полыхнуло разом. Нас всего 12 человек было, и два были привиты. Заболели разом девять. И очень тяжело. У всех была высокая температура на протяжении многих дней и даже недель. Заболели очень тяжело члены всех их семей. И неизвестно, как это аукнется», — заявил известный в Екатеринбурге журналист Иннокентий Шеремет.
Также мероприятие посетили волонтеры из красной зоны, которые поддержали ограничения. Ни о каких правонарушениях в ходе акции пока не сообщалось.
Ранее Общественная палата предложила избавиться от термина «QR-код», перейдя на справки, сертификаты и паспорта здоровья. При принятии Госдумой законопроектов о допуске в общественные места и транспорт по QR-кодам палата считает возможным делать исключения. Например, продавать билеты при поездке на похороны. Накануне обсуждения законопроектов в ОП поступило 40 тысяч обращений — в 2,5 раза больше, чем палата принимает в целом за год.