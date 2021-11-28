В Екатеринбурге протестуют против QR-кодов

Пикет против введения QR-кодов проходит 28 ноября в Екатеринбурге. Как сообщает E1.RU, акция согласована с местными властями.



Активисты собрались возле КРК «Уралец». В общей сложности журналисты насчитали около 100 участников. На плакатах, в частности, указано, что «QR-коды — это путь к «цифровому рабству»» и «За свободу права выбора».



Помимо противников QR-кодов, пришли на акцию и сторонники подобных ограничений.



«Просто интересно на них (участников пикета) посмотреть. Потому что вот эти люди меня довели чуть ли не до смерти. У меня небольшая организация, новости «Девять с половиной». Полыхнуло разом. Нас всего 12 человек было, и два были привиты. Заболели разом девять. И очень тяжело. У всех была высокая температура на протяжении многих дней и даже недель. Заболели очень тяжело члены всех их семей. И неизвестно, как это аукнется», — заявил известный в Екатеринбурге журналист Иннокентий Шеремет.

