Общественная палата предложила избавиться от термина «QR-код»

«Не нравится формулировка QR-код. Давайте перейдем на русский и будем оперировать словами «справка», «сертификат», — согласились участники обсуждения.
Вторая идея Общественной палаты — объявить амнистию для покупателей сертификатов о вакцинации с условием, что они привьются принудительно.
Также поступило предложение сделать исключение для некоторых пассажиров. Например, продавать билеты по ПЦР-тесту при поездке на похороны.
Общественная палата проводит 26 ноября открытые слушания по законопроектам, которыми предполагаются допуск в общественные места и на транспорт по QR-кодам. Их выдают привитым, переболевшим и обладателям медотвода.
Накануне в Общественную палату поступило 40 тысяч обращений. Авторы писем просят дать отрицательное заключение на законопроекты. В год Общественная палата принимает 16–17 тысяч обращений.