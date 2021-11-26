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Общественная палата предложила избавиться от термина «QR-код»

На обсуждениях законопроекта об обязательном QR-кодировании населения Общественная палата предложила изменить терминологию.

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«Не нравится формулировка QR-код. Давайте перейдем на русский и будем оперировать словами «справка», «сертификат», — согласились участники обсуждения.

Вторая идея Общественной палаты — объявить амнистию для покупателей сертификатов о вакцинации с условием, что они привьются принудительно.

Также поступило предложение сделать исключение для некоторых пассажиров. Например, продавать билеты по ПЦР-тесту при поездке на похороны.

Общественная палата проводит 26 ноября открытые слушания по законопроектам, которыми предполагаются допуск в общественные места и на транспорт по QR-кодам. Их выдают привитым, переболевшим и обладателям медотвода.

Накануне в Общественную палату поступило 40 тысяч обращений. Авторы писем просят дать отрицательное заключение на законопроекты. В год Общественная палата принимает 16–17 тысяч обращений.

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Комментарии (13)

Cashmare
дык клеймо же
Савва Морозов
тавро
266342235
Да, у нас топорно подошли к кодизации, нет чтобы как у буржуев - "зелёный пропуск", "паспорт здоровья" и т.п.. Ничего, наверстают.
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