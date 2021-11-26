«Вампиры живут не только в Смоленске»: у популярного сериала про нечисть будет новогодний спецвыпуск

Видеосервис START 26 ноября сообщил, что у популярного сериала «Вампиры средней полосы» будет новогодняя серия и ее съемки уже начались. Подробности актерского состава и сюжета пока не разглашаются, но на афише по центру сидит герой Юрия Стоянова — так что за главную роль можно не беспокоиться. А вот за себя — возможно: создатели проекта намекнули, что герои проекта отправятся «на гастроли».



«Подсказка! Вампиры живут не только в Смоленске», — предупреждают создатели шоу.