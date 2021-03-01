11 лучших телесериалов марта: выбор «Фонтанки»

Фото: скриншот трейлера/youtube.com Поделиться Поделиться







«Обломки» / «Debris»

Триллер а-ля «Секретные материалы»

Где/когда: NBC — с 1 марта 2021

Воспрявший духом старомодный национальный телевещатель Америки — телеканал NBC, начинает весну с громкой телепремьеры — криминального процедурала «Обломки», который, кстати, успели доснять прямо перед всемирным локдауном. Так что год ушёл на монтаж и спокойное выжидание удачной даты релиза в эфирной сетке.

Новинка снята в лучших традициях «Секретных материалов», где главные герои Он и Она, а точнее агенты ЦРУ и МИ-6, расследующие странные преступления сверхъестественного характера. Но если в «X-Files» всё только подразумевалось, то в «Обломках» всё по-настоящему: космический корабль пришельцев терпит катастрофу и падает на Землю, из-за чего начинают происходить очень загадочные вещи повсюду. Причины поломки, спровоцировавшие смену законов физики, и пытаются выяснить наши главные герои, которых сыграли Джонатан Такер и Риэнн Стил.

«Лагерь «Коралл»: Юные годы Губки Боба» / «Kamp Koral: SpongeBob's Under Years»

Приквел или спин-офф культовой мультяшной франшизы

Где/когда: Paramount+ — 4 марта 2021

Март 2021 подарит рождение нового стрим-сервиса, точнее ребрендинг хорошо известного старого. На этот раз голливудский мэйджор Paramount перезапускает свой потоковый сервис, известный ранее как CBS ALL ACCESS, теперь получивший «оригинальное» название — Paramount+.

Одной из самых ожидаемых новинок его абонентского пакета стал приквел или спин-офф (тут трудно понять) анимационной франшизы про Губку Боба. Действие нового мультсериала, созданного специально для обновлённой VOD-платформы, развернётся в летнем лагере, где маленький 10-летний Боб с друзьями ловят медуз, разводят костры и купаются в озере Юкимак. 4 марта покажут первые 6 серий мультфильма.

«Дилер» / «Caïd»

Французская драма про наркодилеров

Где/когда: Netflix — с 10 марта 2021

Netflix «подсел» на французский язык и развивает это направление своих оригинальных телесериалов. 10 марта на нём стартует жёсткая франкоязычная криминальная драма «Дилер». Режиссёр клипов Франк отправляется в маргинальный район на юге Франции снимать видео для начинающего рэпера Тони. Мрачный и харизматичный герой оказывается лидером банды наркоторговцев, так что режиссёр и оператор попадают в криминальный водоворот: их окружают преступники со вспыльчивым характером, а вскоре вооруженные банды начинают борьбу друг с другом за власть. В общем, клип превратится в настоящую документалку про войны наркомафии из районов Северной Африки.



Новый телесериал для Netflix основан на одноимённом фильме «Дилер» 2017 года французских сценаристов и режиссёров Анжа Бастерга и Николаса Лопеса, которые и развили свою киноленту в полноценный мини-сериал. Актёры из оригинального фильма плавно перекочевали на свои же роли.

«Мужество» / «Cold Courage»

Финские женщины на арене международного шпионажа

Где/когда: AMC+ — с 11 марта 2021

Не так часто в наши телесериальные сводки попадают финские телесериалы, хотя они ничуть не хуже модного скандинавского нуара, просто особенные. В общем, 11 марта на стрим-подразделении американского кабельного телеканала AMC+ состоится мировая премьера одного из нашумевших финских телесериалов 2020 года. В самой Суоми его релиз на VOD-платформе Viaplay состоялся в мае прошлого года и тут же «взорвал» рейтинги по просмотрам.

В центре сюжета две финские женщины, живущие в Лондоне и оказавшиеся в лапах некой секретной организации, которая занимается международным шпионажем. «Мужество» — это экранизация цикла шпионских романов «Студия» финского писателя Пекки Хилтунена, выступившего продюсером телеверсии. 8-серийный проект стал грандиозной международной копродукцией нескольких европейских стран: Финляндии, Ирландии, Бельгии и Исландии. Съёмки проходили во многих городах Европы: Лондон, Дублин, Антверпен, Хельсинки и Кайнуу, что на границе с Россией в районе Карелии. Снят он на английском языке для международной дистрибуции, а в главных ролях популярные финские актрисы — София Пеккари и Пихла Виитала, компанию им составил британец Джон Симм.

«Поколение» / «Generation»

Молодёжная драма о поколении Z

Где/когда: HBO Max — с 11 марта 2021

Звезда некогда популярного сериала HBO «Девочки» Лена Данэм приготовила своим поклонникам новый проект — молодёжную драму про поколение Z. Сериал так и называется — «Поколение», и стартует он на стрим-сервисе HBO Max. Как все помнят, у Лены Данэм есть пунктик — «секс и сниматься голой», поэтому и свой новый телесериал в качестве продюсера талантливая дама посвятила вариативной сексуальной жизни старшеклассников.

Кстати, недавно вокруг школьной темы и сериала разразился скандал. Оказывается, создатели сериала «Поколение» использовали в сцене урока биологии настоящие трупы кошек. В результате два участника массовки отказались от съёмок в проекте из-за того, что их не предупредили. Данэм поспешила оправдаться, что понятия не имела о таком роде реквизита. Ну а руководство HBO Max тут же громогласно заявило в ответ на запрос журнала Variety: «"Поколение" без прикрас изображает опыт старшеклассников и основан на многих воспоминаниях из жизни сценаристов сериала. Недавно были сняты сцены в классе биологии, включающие вскрытие образцов животных. Они были получены этически, с консультациями организации American Humane, через компанию, которая работает со школами. Все участники были заранее проинформированы, что это будет сложная сцена, предполагающая настоящее вскрытие; помощники режиссёра регулярно общались со всеми участниками на съёмочной площадке, и два актёра, которые выразили дискомфорт, оставили проект, сохранив полный гонорар. Тем не менее в результате последующего обсуждения с создателями сцена будет переписана и не появится в сериале. Мы глубоко сожалеем, что это произошло».



Кроме ситуации со вскрытием, по слухам, на съёмочной площадке «Поколения» возникли проблемы с коронавирусом. Якобы заразился один из операторов сериала, о чём сообщили уже после завершения съёмок. Вот вам и «Поколение»!

«Исабель» / «Isabel»

Байопик Исабель Альенде

Где/когда: HBO Max — с 12 марта 2021

Ещё одна мартовская премьера HBO Max — трехсерийный чилийский мини-сериал «Исабель», посвящённый невероятной жизни самой популярной латиноамериканской писательницы и активистки за гражданские права в мире — Исабель Альенде, которой в 2022 году исполнится 80 лет.

Племянница президента Чили Сальвадора Альенде, погибшего в результате госпереворота военной хунты во главе с генералом Пиночетом, прошла сложный жизненный путь. В 2010 году она была удостоена Национальной премии Чили по литературе, а её книги во главе с «Домом духов» изданы тиражом более 35 миллионов экземпляров на 27 языках мира. Теперь об Исабель Альенде сняли биографический телесериал, в котором главную роль исполнила чилийская актриса Даниэла Рамирес.

«Вампиры средней полосы»

Российская комедия про смоленских вампиров

Где/когда: START — с 18 марта 2021

Отечественные онлайн-кинотеатры также подготовили много всего оригинального в первый весенний месяц. Например, видеосервис START запускает свой новый комедийный фэнтези-сериал «Вампиры средней полосы». Действие разворачивается в Смоленске, который по сценарию отличает от любого другого провинциального города только одно — в Смоленске живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей, хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в берёзовой роще под городом находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой.

Режиссёр телесериала Антон Маслов прокомментировал, что выбор Смоленска в качестве места действия не случаен: «У города большая история. Его брали немцы, французы, и старались даже татары. У нас будет много исторических флешбэков, ведь вампиры живут очень давно, а дед Слава вообще основал Смоленск».



В главных ролях: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Артём Ткаченко, Глеб Калюжный и другие.

«Чикатило»

Криминальная драма о том самом маньяке

Где/когда: Okko.tv — с 18 марта 2021

Другой мультимедийный сервис Okko.tv, также порадует любителей российских сериалов. В середине марта стартует драма «Чикатило» Сарика Андреасяна — восьмисерийный детектив, в основу которого легла история двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза Андрея Чикатило и расследования его преступлений.

Он убивал и оставался безнаказанным более десяти лет, от его руки погибло более пятидесяти человек. Вместо него был осуждён и расстрелян невиновный человек. Долгое время совершённые им убийства не могли объединить в одно дело. Маньяков такого калибра просто не существовало в СССР, поэтому органы правопорядка оказались не готовы к борьбе с «Бешеным зверем», как позднее окрестили его журналисты. Для поимки Чикатило были задействованы дружинники, сотрудники милиции, следователи прокуратуры, психиатры, а также разработаны новые методики расследования, нацеленные на то, чтобы помочь спасти невинных людей. В итоге попытки вычислить и поймать «Бешеного зверя» растянулись на годы и превратились в полное неожиданных и драматических поворотов противостояние общества и паразитирующего внутри него кровавого маньяка.

Кстати, в преддверии премьеры более чем в 400 магазинах одной известной книжной сети по всей России поступит в продажу специально изданный роман «Чикатило. Явление зверя», авторами которого выступили сценаристы сериала Алексей Гравицкий и Сергей Волков. На обложке книги — постер сериала. Там же читатели найдут QR-код, по которому можно будет перейти на страницу сериала в Okko. В главной роли — Константин Лавроненко.

Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться







«Сокол и Зимний Солдат» / «The Falcon and the Winter Soldier»

Персональный сериал киновселенной Marvel про «сладкую парочку»

Где/когда: Disney+ — 19 марта 2020

Радость ждет фанатов комикс-вселенной Marvel в середине марта: стрим-сервис Disney+ выпускает новый сериал про персонажей «Мстителей» и заклятых друзей — Сокола и Зимнего Солдата. Хронологически события сериала разворачиваются после того, что мы увидели в «Мстителях: Финал». Сэм Уилсон примерит костюм нового Капитана Америка и попытается справиться с миссией, возложенной на него Стивом Роджерсом. Баки, в свою очередь, готов вновь стать частью общества и поближе познакомиться со всем, что предлагает современный мир.

«Сокол и Зимний Солдат» — запоздалый птенец комикс-блока потокового сервиса Disney+, потому что должен был выйти ещё в прошлом августе, но релиз из-за пандемии перенёсся на март 2021 года. Бюджет телепроекта также катастрофический для сериала — 150 миллионов долларов, на которые смогли снять только 6 серий. Энтони Маки и Себастьян Стэн вернутся к своим ролям, компанию им составят Даниэль Брюль, Эмили ВанКэмп и Уайатт Рассел. Кевин Файги выступил неустанным продюсером сериала, а шоураннером стал Малкольм Спэллман, создатель сериала про музыкальную хип-хоп-индустрию «Империя».

«Гений: Арета» / «Genius: Aretha»

Сериал-антология про гения среди нас — на этот раз певицу Арету Франклин

Где/когда: Nat Geo — с 21 марта 2021

Телеканал Nat Geo продолжает развивать свой телесериал-антологию «Гений». В предыдущих двух сезонах зрители увидели биографические истории Альберта Эйнштейна и Пабло Пикассо, теперь настало время женщин. Ещё в мае 2020 года готовился к релизу третий сезон шоу про легендарную певицу Арету Франклин, но опять из-за пандемии премьера отложилась практически на год. Величайшая вокалистка в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел ушла из жизни в 2018 году, не дожив до премьеры телесериала про неё. Однако на экране её образ воплотила звезда уже наших дней — номинантка на премию «Оскар», британская актриса и певица Синтия Эриво, недавно сыгравшая такую же сильную женщину — беглую рабыню и лидера антирабовладельческого движения в США XIX века — Гарриет Табмен. В остальных ролях байопика про Арету Франклин снялись Кортни Б. Вэнс, Ребекка Наоми Джонс, Паулетта Вашингтон, Патрис Ковингтон, Дэвид Кросс и Малкольм Баррет. Спродюсировал всё Рон Ховард.

«Нерегулярные части» / «The Irregulars»

Фэнтези-детектив про помощников Шерлока Холмса и доктора Ватсона

Где/когда: Netflix — с 26 марта 2021

В конце марта нас ждёт молодёжное криминальное фэнтези про викторианский Лондон — «Нерегулярные части» на Бейкер-стрит, 221-б. Добро пожаловать в Лондон XIX века, где компания уличных ребятишек с шутливым названием «Нерегулярные части» выполняет поручения доктора Ватсона и его неуловимого партнёра Шерлока Холмса, помогая им раскрывать преступления, в которых замешаны потусторонние силы. Шерлока играет Генри Ллойд-Хьюз («Убивая Еву»), а Ватсона — Ройс Пирресон («Ведьмак»). Основная канва произведений сэра Артура Конан Дойла вроде как сохранена.

Фото: скриншот трейлера Поделиться Поделиться







Андрей Смирнов, специально для «Фонтанки.ру»

