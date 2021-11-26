Депутаты хотят запретить однополую любовь в фильмах и сериалах, выложенных в интернете

«Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», — приводят «Ведомости» слова Останиной. Депутат подчеркнула, что планирует поддержать запрет показа таких отношений не только детям, но и всем пользователям интернета.

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит законопроект об ужесточении требований к показам фильмов и сериалов в интернете. Чиновники хотят запретить «демонстрацию сцен с какими-либо сексуальными девиациями», сообщила «Ведомостям» глава комитета Нина Останина.

Правда, на согласование комитета такой законопроект не поступал, отметила она.



Авторы изменений предлагают убрать из ст. 6.21 КоАП РФ о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних словосочетание «среди несовершеннолетних», распространив ее действие на всех пользователей Сети, и добавить к «нетрадиционным сексуальным отношениям» словосочетание «сексуальные девиации».



Сейчас сцены гомосексуальных отношений разрешается показывать в кинопродукции с маркировкой «18+».



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что общественный совет Роскомнадзора обсудил ряд поправок в федеральные законы, в случае принятия которых россияне не смогут увидеть в онлайн-кинотеатрах фильмы и сериалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».



Также ВЦИОМ публиковал результаты опроса. Согласно им, 57 % россиян выступают не только за запрет сцен однополой любви, но и за запрет показа фильмов и сериалов «со сценами сексуальных отклонений». 41 % граждан уверены, что запрещать ничего не нужно, ни в обычном прокате, ни в онлайн-кинотеатрах, достаточно лишь указать, что «для просмотра фильма есть возрастные ограничения 18 плюс, а человек сам решит, будет он смотреть этот фильм или нет».

