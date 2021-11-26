FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -3
74.60р83.68р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Депутаты хотят запретить однополую любовь в фильмах и сериалах, выложенных в интернете

27
Печать

Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит законопроект об ужесточении требований к показам фильмов и сериалов в интернете. Чиновники хотят запретить «демонстрацию сцен с какими-либо сексуальными девиациями», сообщила «Ведомостям» глава комитета Нина Останина.

«Сексуальными девиациями» депутат от коммунистической партии называет сцены, связанные с однополыми отношениями.

«Судя по тому, что происходит сейчас в социальных сетях и в репертуаре наших театров, я думаю, что вопрос назрел, и комитет поддержит это предложение», — приводят «Ведомости» слова Останиной. Депутат подчеркнула, что планирует поддержать запрет показа таких отношений не только детям, но и всем пользователям интернета.

Правда, на согласование комитета такой законопроект не поступал, отметила она.

Авторы изменений предлагают убрать из ст. 6.21 КоАП РФ о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних словосочетание «среди несовершеннолетних», распространив ее действие на всех пользователей Сети, и добавить к «нетрадиционным сексуальным отношениям» словосочетание «сексуальные девиации».

Сейчас сцены гомосексуальных отношений разрешается показывать в кинопродукции с маркировкой «18+».

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что общественный совет Роскомнадзора обсудил ряд поправок в федеральные законы, в случае принятия которых россияне не смогут увидеть в онлайн-кинотеатрах фильмы и сериалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации».

Также ВЦИОМ публиковал результаты опроса. Согласно им, 57 % россиян выступают не только за запрет сцен однополой любви, но и за запрет показа фильмов и сериалов «со сценами сексуальных отклонений». 41 % граждан уверены, что запрещать ничего не нужно, ни в обычном прокате, ни в онлайн-кинотеатрах, достаточно лишь указать, что «для просмотра фильма есть возрастные ограничения 18 плюс, а человек сам решит, будет он смотреть этот фильм или нет».

По теме (2)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

nalchik11
То есть они запретят не весь фильм, А только неугодные сцены?
Grend
По куриным кодам разрешат всё
Grend
А как насчет голых баб и сцен траха с любовницами? Это подпадает под мораль «депутатов»?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний