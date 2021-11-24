Коллега оказалась честнее. В Москве судью заподозрили в посредничестве при передаче взятки

В Москве глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Елены Кондрат. Ее подозревают в посредничестве во взяточничестве, сообщает 24 ноября пресс-служба СКР.
По версии следствия, в сентябре 2020 года Кондрат рассказала коллеге по арбитражному суду о людях, готовых заплатить 50 тысяч долларов за непривлечение к ответственности по делу, которое та ведет. Сама подозреваемая решила быть посредником. Однако коллега Кондрат сообщила обо всем в органы, сделка проходила под контролем оперативников.
Производство поручено сотрудникам второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СК РФ по Москве.