Коллега оказалась честнее. В Москве судью заподозрили в посредничестве при передаче взятки

По версии следствия, Кондрат предложила рассматривающей дело о банкротстве коллеге 50 тысяч ДОЛЛАРОВ за вынесение решения о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц, и наоборот — непривлечении других. Судья сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было озвучено, кого привлечь к субсидиарной ответственности, а кого не нужно.



Cудье Арбитражного суда Москвы Елене Кондрат грозит наказание до 12 лет лишения свободы.