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Коллега оказалась честнее. В Москве судью заподозрили в посредничестве при передаче взятки

Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи о посредничестве во взяточничестве

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В Москве глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Арбитражного суда Елены Кондрат. Ее подозревают в посредничестве во взяточничестве, сообщает 24 ноября пресс-служба СКР.

По версии следствия, в сентябре 2020 года Кондрат рассказала коллеге по арбитражному суду о людях, готовых заплатить 50 тысяч долларов за непривлечение к ответственности по делу, которое та ведет. Сама подозреваемая решила быть посредником. Однако коллега Кондрат сообщила обо всем в органы, сделка проходила под контролем оперативников.

Производство поручено сотрудникам второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) ГСУ СК РФ по Москве.

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Комментарии (5)

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По версии следствия, Кондрат предложила рассматривающей дело о банкротстве коллеге 50 тысяч ДОЛЛАРОВ за вынесение решения о привлечении к субсидиарной ответственности определенных лиц, и наоборот — непривлечении других. Судья сделала вид, что согласилась, в то время как сама обратилась в ФСБ и приняла участие в оперативном эксперименте. Деньги от подозреваемой женщина получала уже под контролем правоохранителей. Она также передала следователям записи с личного диктофона и записки, где было озвучено, кого привлечь к субсидиарной ответственности, а кого не нужно.

Cудье Арбитражного суда Москвы Елене Кондрат грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
AndrewBarsik
Никогда не страдал отсутствием фантазии. Но, как не напрягаюсь, не могу себе представить судью Арбитражного суда Москвы, обсуждающую вопрос о 50 тыс. рублей.
HomerMP
В оригинале речь шла о 50 000 долларов США. Слова о 50000 рублей в таком контексте вызывают смех.
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