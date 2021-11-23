Музыкальная премия Brit Awards отказалась от гендера

Организаторы сообщили, что отказываются делить исполнителей на категории по их гендеру («Лучший певец», «Лучшая певица» и так далее) и внедряют единую номинацию «Артист года» и «Международный артист года». «Мы награждаем артистов исключительно за их музыку и работу», — сказано на странице премии. Таким образом, организаторы хотят сделать Brit Awards «более инклюзивной и актуальной».

На 42-й церемонии награждения музыкальной премии Brit Awards, которая пройдет 8 февраля 2022 года, не будет гендерных номинаций. Сообщение об этом было опубликовано 23 ноября на сайте премии .

В 2021 году Международный берлинский кинофестиваль тоже прошел по новым правилам гендерной нейтральности. Вместо призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль на фестивале вручили награды за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.



Ранее премию Brit Awards упрекали в дискриминации. Британский рэпер Stormzy был возмущен, что в число номинантов не попал ни один чернокожий исполнитель или представитель этнических меньшинств. Тогда организаторы серьезно восприняли критику в свой адрес и заявили, что, «возможно, пришло время по-новому взглянуть на критерии отбора для Brit Awards».



Brit Awards (The Brits) — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые премия вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982 года). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года начиная с 2000 года.