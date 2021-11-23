Музыкальная премия Brit Awards отказалась от гендера

На 42-й церемонии награждения музыкальной премии Brit Awards, которая пройдет 8 февраля 2022 года, не будет гендерных номинаций. Сообщение об этом было опубликовано 23 ноября на сайте премии.
Организаторы сообщили, что отказываются делить исполнителей на категории по их гендеру («Лучший певец», «Лучшая певица» и так далее) и внедряют единую номинацию «Артист года» и «Международный артист года». «Мы награждаем артистов исключительно за их музыку и работу», — сказано на странице премии. Таким образом, организаторы хотят сделать Brit Awards «более инклюзивной и актуальной».
В 2021 году Международный берлинский кинофестиваль тоже прошел по новым правилам гендерной нейтральности. Вместо призов за лучшую мужскую и лучшую женскую роль на фестивале вручили награды за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.
Ранее премию Brit Awards упрекали в дискриминации. Британский рэпер Stormzy был возмущен, что в число номинантов не попал ни один чернокожий исполнитель или представитель этнических меньшинств. Тогда организаторы серьезно восприняли критику в свой адрес и заявили, что, «возможно, пришло время по-новому взглянуть на критерии отбора для Brit Awards».
Brit Awards (The Brits) — ежегодная церемония вручения музыкальных наград Великобритании в области поп-музыки, основана Британской ассоциацией производителей фонограмм. Впервые премия вручена в 1977 году (ежегодно вручается с 1982 года). Для исполнителей классической музыки существует отдельная премия Classical BRIT Awards, вручаемая в мае каждого года начиная с 2000 года.