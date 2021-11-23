Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов за пересъемку «Карточного домика»

Арбитражный суд в США вынес решение не в пользу актера — теперь Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов продюсерам сериала «Карточный домик». Об этом 22 ноября сообщил Variety.
Суд постановил, что исполнитель главной роли в сериале нарушил трудовой контракт, когда преступил политику компании в отношении сексуальных домогательств. Именно это повлекло огромные издержки компании MRC (это производители «Карточного домика») — в 2017 году они разорвали контракт со Спейси и отменили выход готового сезона. Сценарий пришлось переписать, а количество серий сократить с 13 до 8, что повлекло за собой как дополнительные издержки, так и сокращение лицензионных выплат от Netflix.
Спейси был в числе первых крупных голливудских персон, обвиненных после скандала с Харви Вайнштейном в октябре 2017 года. 2 ноября 2017 года в CNN вышло скандальное расследование о том, что Спейси — звезда и исполнительный продюсер «Карточного домика» — создал «токсичную» среду на съемках, позволял себе грубые комментарии и прикасался без согласия к молодым сотрудникам-мужчинам. В MRC заявили, что ничего не знали о поведении Спейси на съемочной площадке до сообщения CNN. За неделю до расследования CNN актёр Энтони Рэпп рассказал, что Спейси домогался его, когда ему было 14 лет.
Из-за этого актер лишился «Эмми» и перестал сниматься в Голливуде.
Теперь Кевин Спейси должен выплатить производителям сериала 29,5 миллиона долларов возмещения ущерба плюс 1,2 миллиона долларов гонораров адвокатам и