Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов за пересъемку «Карточного домика»

Арбитражный суд в США вынес решение не в пользу актера — теперь Кевин Спейси заплатит 31 миллион долларов продюсерам сериала «Карточный домик». Об этом 22 ноября сообщил Variety.



Суд постановил, что исполнитель главной роли в сериале нарушил трудовой контракт, когда преступил политику компании в отношении сексуальных домогательств. Именно это повлекло огромные издержки компании MRC (это производители «Карточного домика») — в 2017 году они разорвали контракт со Спейси и отменили выход готового сезона. Сценарий пришлось переписать, а количество серий сократить с 13 до 8, что повлекло за собой как дополнительные издержки, так и сокращение лицензионных выплат от Netflix.

