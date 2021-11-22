Управляющий «БалтСтроя» приговорен к условному сроку по делу о хищении денег на реставрации БДТ

Коченова признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Суд приговорил его к 5 годам условного срока с испытательным сроком 3 года и взыскал 6 млн 482 тыс. рублей.



Следствию удалось доказать, что Коченов, будучи управляющим компанией «БалтСтрой», решил совершить хищение денег с помощью заключения госконтракта между компанией и ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» на реконструкцию и реставрацию БДТ им. Г. А. Товстоногова.

