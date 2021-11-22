Управляющий «БалтСтроя» приговорен к условному сроку по делу о хищении денег на реставрации БДТ

Коченова признали виновным в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»). Суд приговорил его к 5 годам условного срока с испытательным сроком 3 года и взыскал 6 млн 482 тыс. рублей.
Следствию удалось доказать, что Коченов, будучи управляющим компанией «БалтСтрой», решил совершить хищение денег с помощью заключения госконтракта между компанией и ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» на реконструкцию и реставрацию БДТ
В конце 2011 года по контракту со счета Ленобластного управления Федерального казначейства на счет «БалтСтроя» был перечислен аванс в размере 1,6 млрд рублей. В 2013 году Коченов заключил договор с дирекцией на завершение работ по БДТ, в рамках которого компании перечислили почти 252 млн рублей. Коченов подписал акты о приемке выполненных работ, которые были составлены неосведомленными о происходящем сотрудниками «БалтСтроя». Документы содержали ложные сведения о выполненных работах на сумму 6 млн 482 тыс. рублей. Их Коченов похитил и распорядился по своему усмотрению.
Напомним, в 2011 году БДТ закрылся на масштабную реставрацию на долгих 3,5 года, было потрачено более 6 млрд рублей, но результаты работ стали причиной возбуждения уголовных дел и судебных тяжб. Второй ремонт для устранения недостатков предыдущего начался в 2019 году и закончится в 2023 году. На полгода театру пришлось закрыться полностью: с весны до ноября текущего года.