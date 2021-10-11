БДТ назвал дату открытия главного здания после ремонта и анонсировал продажу билетов

«Мы в очередной раз возвращаемся домой. Надеюсь, что в этот раз сюрпризов не будет», — прокомментировал событие худрук театра Андрей Могучий, поблагодарив минкульт и всех тех коллег, чьи сцены принимали спектакли театра на время закрытия его собственной площадки: Александринский театр, МДТ, Балтийский дом, ТЮЗ имени Брянцева, «Современник», МХТ имени Чехова, Пушкинский театр, РАМТ, Театр Моссовета, «Гоголь Центр».

В БДТ 11 октября рассказали, что театр начнет принимать зрителей в главном здании на Фонтанке ровно через месяц — 11 ноября. Первым покажут спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель» .

За время с апреля 2021 года, что историческая сцена БДТ не принимала публику, в трюме основной сцены были проведены гидроизоляционные работы, — сообщили в пресс-службе. Еще до того, с января 2020 года по декабрь 2021 года, прошли работы по гидроизоляции подвала.



Директор театра Татьяна Архипова подчеркнула, что закрытие театра было необходимым, поскольку ситуация с ним «была критическая и грозила серьезными последствиями».



Продажи билетов на основную сцену театра начнутся на сайте БДТ 12 октября в 14:00 — сразу на все спектакли ноября.



В начале сентября «Фонтанка» побывала на основной сцене БДТ, где проводился сбор труппы по случаю открытия сезона. Тогда уже было объявлено, что театр откроет двери для публики в ноябре — но конкретная дата еще не называлась. «Антракт» в работе театра начался 1 апреля — там его назвали «очередным этапом ликвидации последствий некачественной реконструкции 2011–2014 годов, которая при попустительстве прежних подрядчиков привела к постоянным протечкам в подвальных помещениях и на крыше».

