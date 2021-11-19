В Петербурге искусственный интеллект будет изучать КТ больных коронавирусом

«Мы заботимся не только о пациентах, но и о врачах, для которых снижается риск врачебных ошибок и связанных с ними юридических последствий. Дополнительная верификация эффективно защищает обе стороны, позволяет привлекать и обучать молодых специалистов», — прокомментировал Юрий Линец.

По мнению главного врача больницы, пилотный проект может лечь в основу принципиально нового подхода к контролю качества оказываемой медицинской помощи.

«Система позволит получить в автоматическом режиме верификацию КТ исследований и минимизировать вероятность врачебных ошибок», — рассказали 19 ноября в комитете по здравоохранению.

В Александровской больнице в пилотном режиме будут использовать искусственный интеллект для подтверждения заключений КТ, выполненных пациентам с коронавирусом.

По его словам, в экстренном звене медицины во время пандемии нагрузка на врачей нечеловеческая.



«С этим фактором нужно работать и усиливать системы контроля, потому что именно от качества работы экстренной больницы может зависеть дальнейшая судьба пациента. Это также и вопрос организации качественного онкоскрининга в регионе, ведь первичная диагностика и маршрутизация пациента напрямую зависит от экстренного стационара», — пояснил Юрий Линец.

