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В Петербурге искусственный интеллект будет изучать КТ больных коронавирусом

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В Александровской больнице в пилотном режиме будут использовать искусственный интеллект для подтверждения заключений КТ, выполненных пациентам с коронавирусом.

«Система позволит получить в автоматическом режиме верификацию КТ исследований и минимизировать вероятность врачебных ошибок», — рассказали 19 ноября в комитете по здравоохранению.

По мнению главного врача больницы, пилотный проект может лечь в основу принципиально нового подхода к контролю качества оказываемой медицинской помощи.

«Мы заботимся не только о пациентах, но и о врачах, для которых снижается риск врачебных ошибок и связанных с ними юридических последствий. Дополнительная верификация эффективно защищает обе стороны, позволяет привлекать и обучать молодых специалистов», — прокомментировал Юрий Линец.

По его словам, в экстренном звене медицины во время пандемии нагрузка на врачей нечеловеческая.

«С этим фактором нужно работать и усиливать системы контроля, потому что именно от качества работы экстренной больницы может зависеть дальнейшая судьба пациента. Это также и вопрос организации качественного онкоскрининга в регионе, ведь первичная диагностика и маршрутизация пациента напрямую зависит от экстренного стационара», — пояснил Юрий Линец.

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Комментарии (2)

vader
Самый главный момент про этот "искусственный интеллект", который старательно пропускают восхваляющие его журналисты, заключается в том, что интеллектом эти системы не являются. Они всего лишь определяют, похож предъявленный им образец на то, что им уже показывали, или нет.

Таким образом, "искусственный интеллект" всегда будет определять ровно то, чему его научили "учителя".

Это также касается и чрезвычайно прогрессивной разработки от ИТМО, о которой тут писали сегодня - как "интеллект" будет помогать вам определить, хороший человек или плохой. Видимо, идея в том, чтобы начисто отучить людей ориентироваться в окружающем мире и через систему вот таких помощников навязать им мнение небольшой горстки "учителей", которые и тренируют все эти системы.
тов
В искусственный интеллект для лечения требуется занести всю информацию о банковских счетах и недвижимости больного и родственников.

На основании этой информации искусственный интеллект разработает план лечения.
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