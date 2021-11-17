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В России две новые вакцины проходят доклинические исследования

Две новые вакцины могут появиться в России

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Две новые вакцины против коронавирусной инфекции проходят доклинические испытания в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента Владимира Путина 17 ноября.

«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина «Спутник V» с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — цитирует Мурашко ТАСС.

На данный момент в России зарегистрированы четыре отечественные вакцины: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «Ковивак».

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Комментарии (9)

BrotherRabbit
Будет славно, если в этот раз все клинические испытания будут проведены и задокументированы надлежащим образом.
Без разрывания тельняшки "мы первые в мире-е-е-е!", а спокойно и методично, как положено. Гладишь, и доверия к вакцинам будет больше. И в стране, и в мире.
SERGEY111
Ээээ, а хде потенциально более действенные и результативные Ковивак и Эпивак ? Где заграничные вакцины например китайские или Китай как и Запад нам тоже враг ? Или опять будут какой нибудь Спутник Медиум и Спутник Хард .
266378280
Я ковида не боюсь
Ни хрена я не привьюсь
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