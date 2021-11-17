В России две новые вакцины проходят доклинические исследования

Две новые вакцины против коронавирусной инфекции проходят доклинические испытания в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на совещании по вопросам развития генетических технологий под руководством президента Владимира Путина 17 ноября.



«Мы параллельно разработали несколько таких прорывных вещей. В первую очередь вакцина «Спутник V» с использованием генетических технологий уже сегодня используется. Также у нас разработаны еще две вакцины, которые проходят сегодня доклинические испытания. Иные платформы, но тем не менее направлены на аналогичный принцип действия», — цитирует Мурашко ТАСС.

