СК показал видео допроса депутата из Приморья, подозреваемого в педофилии

Депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова допросили в СК. Его подозревают в педофилии, возбуждено уголовное дело. Видео задержания парламентария и его общения со следователем публикует пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что депутат на территории базы отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».



Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

