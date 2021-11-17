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СК показал видео допроса депутата из Приморья, подозреваемого в педофилии

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Депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова допросили в СК. Его подозревают в педофилии, возбуждено уголовное дело. Видео задержания парламентария и его общения со следователем публикует пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что депутат на территории базы отдыха во Владивостоке при общении с 11-летним ребенком «демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении».

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Сейчас подозреваемый задержан, в его квартире прошел обыск. Сотрудники СК допрашивают свидетелей и потерпевшего.

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Комментарии (6)

Grotesk
если он депутат от едра, то это неправда, ибо он уже не депутат и не единорос... протокол заседания политсовета прилагается...
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.... иноагенты тут клевещут.
---- Федеральный судья рассказал, как его заставляли отправить в колонию невиновного
... В 2018 году Долгов получил в производство дело 70-летнего Г., которого обвиняли в истязании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, сестер семи и восьми лет. По его словам, в деле не было доказательств, зато было много противоречий, экспертиза показания девочек также не подтвердила.
Прокурор, которая вела дело, согласилась с тем, что обвинение — «полная чушь». Несмотря на это, она заявила, что будет поддерживать обвинение в полном объеме и требовать назначения реального срока — минимум 15 лет.
Brevnault
По нынешним временам и черенок от швабры "предмет интимного характера".
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