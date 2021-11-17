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В Приморье депутата задержали по делу о педофилии

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Во Владивостоке по делу о педофилии задержали депутата Законодательного собрания Приморья. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — говорится на сайте ведомства.

Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

В квартире подозреваемого проводят обыск. Следователи допрашивают свидетелей и потерпевшего. Как пишет «Интерфакс», вероятно, речь идет о депутате от КПРФ Артёме Самсонове.

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Комментарии (5)

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.... по заявлению жены ?
Саша К.
Единоросы все чисты!
житель города П.
Полагаете если коммунист браконьер и педофил, его не надо щемить?
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