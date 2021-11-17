В Приморье депутата задержали по делу о педофилии

Во Владивостоке по делу о педофилии задержали депутата Законодательного собрания Приморья. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



«По версии следствия, подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», — говорится на сайте ведомства.



Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

