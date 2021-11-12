FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +4
71.81р82.22р
ТЕМА ДНЯ

В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19"Именем братвы"Афиша «Фонтанки»ОбразованиеПромышленный Петербург

Всем по коду. «Фонтанка» объясняет, как будет работать новая реальность с QR-кодами

Все о новых правилах использования QR-кодов

Правительство в шаге от легализации новых карантинных правил — в ближайшие дни их примет Дума, потом сенаторы и после подписи президента вся Россия начнет жить новой жизнью. Главная цель нововведений — сбить стремительно растущую волну новых заражений и смертей.

33
Печать
ПоделитьсяПоделиться

Закон, вводящий новые правила повсеместного использования QR-кодов, правительство внесло на рассмотрение Госдумы вечером в пятницу, 12 ноября.

«Фонтанка» рассказывает, о чем идет речь и как это будет работать.

  1. На самом деле депутатам и сенаторам надо принять, а президенту подписать два документа. Первый — «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»». По нему на федеральном уровне устанавливается запрет на посещение общественных мест, включая концерты, рестораны и магазины, без подтверждения сделанной прививки (сертификат с QR-кодом), справки о перенесенной недавно болезни или о медотводе. До сих пор такие правила вводились регионами на усмотрение их властей. Теперь это будет общее правило для всей страны. Второй документ — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»». Он вводит запрет на полеты и поездки в поездах дальнего следования без тех же справок. Скорее всего, новые правила начнут действовать с 1 января 2022 года, однако, возможно, они смогут вступить в силу и раньше. Срок их действия пока планируется до 1 июня 2022 года.
  1. Когда и кому надо будет показывать QR-код в самолете и поезде?

Глава Минтранса Виталий Савельев пояснил, что сертификат о вакцинации потребуется уже при покупке билетов на самолет или поезд.

  1. Что с детьми?

Детей новые правила не касаются. Все они — только о людях старше 18 лет. «Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения. Вакцинация начинается с 18 лет, и поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

  1. Куда можно будет без QR-кодов?

Аптеки, продовольственные магазины и торговые точки с товарами первой необходимости можно будет посещать без каких-либо документов. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом правило о соблюдении дистанции и использовании маски сохраняется. Также нововведения пока не касаются электричек и городского общественного транспорта.

  1. Почему и зачем это все нужно?

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что такое решение правительство приняло после консультаций с главами регионов: люди не хотят прививаться по-хорошему и не особенно соблюдают устанавливаемые местными властями правила.

«Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть», — подчеркнула вице-премьер.

  1. Что делать, если ни одного из перечисленных сертификатов и справок нет?

До определенного момента правительство разрешит пользоваться свежесделанными ПЦР-тестами. Это же решение предлагается иностранцам, которые в принципе сейчас никак не могут получить QR-код, а их прививки в России не признаются.

Однако подчеркивается, что это временная мера. Уже скоро ПЦР-тестов будет недостаточно. Пока называется последняя дата 1 февраля 2022 года.

  1. У нас что, теперь полицейское государство? А как же конституция и свобода передвижения?

Как подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, практика внедрения QR-кодов обширна и признана необходимой многими странами. Эти меры, по его словам, в других странах оправдывают себя.

Это правда. Сейчас практически во всех странах Европы попасть в общественное место или сесть на самолет или поезд без специального сертификата о прививке GreenPass практически нереально. Тем, кто по какой-то причине не может его получить, приходится регулярно (раз в два или три дня) делать платные ПЦР-тесты. Так что, если речь и идет о наступлении полицейского государства, Россия в данном случае в роли догоняющего.

  1. Ну неужели все так серьезно с коронавирусом? Может, это просто коллективная истерика такая?

Да, несмотря на все принятые ранее меры, все очень плохо. В России третий день подряд фиксируют более 1 200 смертей от коронавируса за сутки. За первое полугодие только в Петербурге избыточная смертность составила 19%. То есть умерло на 6 343 человека больше, чем год назад. Основная причина — коронавирус. Но из-за него врачам приходится откладывать плановую помощь хроническим больным, что также увеличивает печальную статистику.

В масштабах страны цифры не лучше. Демографы заявляют о достижении уровня избыточной смертности в 100 тысяч человек, что близко к абсолютному рекорду по смертям за всё послевоенное время.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (33)

266621859
3дравствуйте. Извините ради Бога. Меня зовут Татьяна. Мне 37 лет. Очень неловко это делать- просить, но другого выхода сейчас не остается. Я недавно переболела ковидом, и столкнулась с последствиями- бронхоэктатической болезнью, и артрозом коленного сустава- хромаю сейчас. На работе была неоформлена, и больничного нет. Несколько месяцев без работы. И пока лечусь. Непонятно когда этот процесс закончится. Средства закончились, а обратиться за помощью не к кому. Живу одна.

На данный момент приходится даже на .лекарствах и еде экономить.

Буду благодарна за любую помощь. номер карты 4890 4947 5276 1270

Не осуждайте, пожалуйста. Самой очень стыдно.
Alex1234567
Фантазирую: маникюр и стрижка на дому за доп плату, авто до Москвы, апартаменты вместо отелей, оплата за Вас на кассе за доп плату, можно поднять цены в зонах кафе внутри супермаркетов и гипермаркетов и тд.
264874211
Отчаянная борьба с ношением маски в общественных местах имеет разные результаты. Почему тряпочка на мордочке на 15 минут для покупки хлеба и яиц вызывает ярость противников? Иной раз оглянусь в магазине, а вокруг 70% голомордых. И что? И кто? И как?
А по Невскому под наркотой за 100кмч?
А гудящие и на все с горы кладущие Биржевая и Рубинштейна?
Нет у нас социума, есть разброд сброда и шатание хамья.
Уже понятно, что числом померших и страдающих не остановить жаждущих самовыражения и самореализации по кабакам и срамным хаткам. Ура!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний