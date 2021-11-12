Всем по коду. «Фонтанка» объясняет, как будет работать новая реальность с QR-кодами

Поделиться Поделиться







Закон, вводящий новые правила повсеместного использования QR-кодов, правительство внесло на рассмотрение Госдумы вечером в пятницу, 12 ноября.

«Фонтанка» рассказывает, о чем идет речь и как это будет работать.

На самом деле депутатам и сенаторам надо принять, а президенту подписать два документа. Первый — «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»». По нему на федеральном уровне устанавливается запрет на посещение общественных мест, включая концерты, рестораны и магазины, без подтверждения сделанной прививки (сертификат с QR-кодом), справки о перенесенной недавно болезни или о медотводе. До сих пор такие правила вводились регионами на усмотрение их властей. Теперь это будет общее правило для всей страны. Второй документ — «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»». Он вводит запрет на полеты и поездки в поездах дальнего следования без тех же справок. Скорее всего, новые правила начнут действовать с 1 января 2022 года, однако, возможно, они смогут вступить в силу и раньше. Срок их действия пока планируется до 1 июня 2022 года.

Когда и кому надо будет показывать QR-код в самолете и поезде? Глава Минтранса Виталий Савельев пояснил, что сертификат о вакцинации потребуется уже при покупке билетов на самолет или поезд.

Что с детьми? Детей новые правила не касаются. Все они — только о людях старше 18 лет. «Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения. Вакцинация начинается с 18 лет, и поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Куда можно будет без QR-кодов? Аптеки, продовольственные магазины и торговые точки с товарами первой необходимости можно будет посещать без каких-либо документов. Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. При этом правило о соблюдении дистанции и использовании маски сохраняется. Также нововведения пока не касаются электричек и городского общественного транспорта.

Почему и зачем это все нужно? Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что такое решение правительство приняло после консультаций с главами регионов: люди не хотят прививаться по-хорошему и не особенно соблюдают устанавливаемые местными властями правила.



«Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть», — подчеркнула вице-премьер.

Что делать, если ни одного из перечисленных сертификатов и справок нет? До определенного момента правительство разрешит пользоваться свежесделанными ПЦР-тестами. Это же решение предлагается иностранцам, которые в принципе сейчас никак не могут получить QR-код, а их прививки в России не признаются.

Однако подчеркивается, что это временная мера. Уже скоро ПЦР-тестов будет недостаточно. Пока называется последняя дата 1 февраля 2022 года.

У нас что, теперь полицейское государство? А как же конституция и свобода передвижения? Как подчеркнул в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, практика внедрения QR-кодов обширна и признана необходимой многими странами. Эти меры, по его словам, в других странах оправдывают себя.

Это правда. Сейчас практически во всех странах Европы попасть в общественное место или сесть на самолет или поезд без специального сертификата о прививке GreenPass практически нереально. Тем, кто по какой-то причине не может его получить, приходится регулярно (раз в два или три дня) делать платные ПЦР-тесты. Так что, если речь и идет о наступлении полицейского государства, Россия в данном случае в роли догоняющего.

