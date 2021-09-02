Избыточная смертность в Петербурге за шесть месяцев 2021 года составила 19%

Таким образом, избыточная смертность составила 19% по сравнению с первым годом пандемии. По сравнению с 2019 годом число умерших выросло на 34%.



Ранее комитет по здравоохранению оценил избыточную смертность в первом полугодии 2021 года в 37,4% (по сравнению с 2019 годом).

В январе-июне 2021 года в Петербурге появилось на свет 25 837 детей, что на 2% больше, чем годом ранее. В итоге естественная убыль населения составила 6 107 человек.

Миграционный прирост частично компенсировал сокращение населения. На 1 июля 2021 года в Петербурге проживало 5,38 млн человек, что 0,1% меньше, чем на начало года.