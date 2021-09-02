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Избыточная смертность в Петербурге за шесть месяцев 2021 года составила 19%

За январь-июнь 2021 года в Петербурге скончалось 40 619 человек, что на 6 343 человека больше, чем за тот же период 2020 года. Об этом говорится в материалах Петростата, опубликованных 2 сентября.

Таким образом, избыточная смертность составила 19% по сравнению с первым годом пандемии. По сравнению с 2019 годом число умерших выросло на 34%.

Ранее комитет по здравоохранению оценил избыточную смертность в первом полугодии 2021 года в 37,4% (по сравнению с 2019 годом).

В январе-июне 2021 года в Петербурге появилось на свет 25 837 детей, что на 2% больше, чем годом ранее. В итоге естественная убыль населения составила 6 107 человек.

Миграционный прирост частично компенсировал сокращение населения. На 1 июля 2021 года в Петербурге проживало 5,38 млн человек, что 0,1% меньше, чем на начало года.

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Комментарии (5)

AndrewBarsik
Если даже в Санкт-Петербурге, куда бегут отчаявшиеся жители вымирающих русских городов и деревень, уменьшается население, то страшно подумать о том, что происходит в остальной России. А окровавленные лапы медведей-людоедов всё тянутся к закромам Родины.
Guest1234
Тем временем в Италии за первые 6 месяцев прошлого года избыточная смертность составляла 13% по сравнению со средним за 2015-2019, а за первые 6 месяцев этого года - 9% по сравнению со средним за 2015-2019. То есть, в этом году она в 1.5 раза меньше, чем в прошлом.
Я думаю, это имеет прямое отношение к тому, как там проводилась вакцинация: начинали с групп риска, и к моменту развития новой волны группы риска были привиты почти полностью. При этом более жесткий штамм дельта, увеличивший смертность в России по сравнению с прошлым годом, в Италии смертность увеличить не смог.
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