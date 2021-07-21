В 2021 году избыточная смертность в Петербурге составила 37,4%. Это вдвое выше, чем в 2020 году

Избыточная смертность оказалась почти в два раза выше, чем в 2020 году (22,9 %). Именно показатель избыточной смертности является ключевым для оценки опасности коронавируса, считают в ведомстве.



При этом в Петербурге, в отличие от ряда других регионов, прирост общей смертности полностью определялся ковид-ассоциированными состояниями. «Смертность в год эпидемии превышает таковую в доэпидемический период именно по причине влияния вируса», — прокомментировали в комздраве. Для сравнения, в Москве избыточная смертность в 2020 года составляла 23,3%, в первом полугодии 2021 — 41,1%.

