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В 2021 году избыточная смертность в Петербурге составила 37,4%. Это вдвое выше, чем в 2020 году

В первом полугодии 2021 года (с 1 января по 8 июля) в Петербурге умерло на 37,4 % больше людей, чем в 2019 году. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитет по здравоохранению.

Избыточная смертность оказалась почти в два раза выше, чем в 2020 году (22,9 %). Именно показатель избыточной смертности является ключевым для оценки опасности коронавируса, считают в ведомстве.

При этом в Петербурге, в отличие от ряда других регионов, прирост общей смертности полностью определялся ковид-ассоциированными состояниями. «Смертность в год эпидемии превышает таковую в доэпидемический период именно по причине влияния вируса», — прокомментировали в комздраве. Для сравнения, в Москве избыточная смертность в 2020 года составляла 23,3%, в первом полугодии 2021 — 41,1%.

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