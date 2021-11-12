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В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

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Голикова объяснила, почему QR-коды вводят по всей стране: Кто-то руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет

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Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила необходимость принятия новых законов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Как заявила чиновница 12 ноября, решение ввести QR-коды по всей стране было принято после консультаций с губернаторами и экспертами. Россияне не соблюдают ограничительные меры и не идут вакцинироваться, считает Голикова.

«Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть», — подчеркнула вице-премьер.

Ранее правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах, которые будут действовать как минимум до июня следующего года. Подробнее об этих документах читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (29)

Nick_Max
это она же ардиболом лечить ковид хотела? я ничего не путаю? таблеточки уже не помогают? только вакцинация?
22ilves
Прикольно. В столь гнобимой короноиками Швеции сейчас в день 200+/-. Там маски всю дорогу носят через раз, никаких локдаунов и брочего бреда. В соседней Финляндии, где живут еще более рассредоточенно, но с весны 2020 сверусердно самоограничиваются - овер 1000 в день. Т.е. Швеция получила - таки свой коллективный иммунитет. И попрекать ее ценой (массовой смертностью от короны в домах престарелых) можно, конечно, но понятно что эти попреки чисто для демонстрации "ах, какие мы гуманные, мы защищаем стариков, а вот шведы....ууууу.....!". Хотя любой человек с работабщей логикой понимает что если тем же старикам намного безопаснее жить в стране где в сутки выявляют 200 а не 1000 случаев короны.
пазузу
с этой писаной торбой они будут еще года два бегать...
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