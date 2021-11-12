Голикова объяснила, почему QR-коды вводят по всей стране: Кто-то руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет

Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила необходимость принятия новых законов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте. Как заявила чиновница 12 ноября, решение ввести QR-коды по всей стране было принято после консультаций с губернаторами и экспертами. Россияне не соблюдают ограничительные меры и не идут вакцинироваться, считает Голикова.

«Очень жаль, что кто-то из нас руководствуется принципом, что сосед привьется, а меня пронесет, авось за счет него и будет сформирован тот самый коллективный иммунитет, уровень которого мы должны достигнуть», — подчеркнула вице-премьер.

