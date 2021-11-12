Голикова: Новые ограничения с QR-кодами не коснутся детей

Введение в России QR-кодов в общественных местах и на транспорте не затронет детей. Об этом 12 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.



«Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения. Вакцинация начинается с 18 лет, и поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — сказала она.



Ранее Голикова сообщила, что решение ввести QR-коды по всей стране было принято после консультаций с губернаторами и экспертами. Это связано с тем, что россияне не соблюдают ограничительные меры и не идут вакцинироваться.

