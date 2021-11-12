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В Госдуме законопроекты о QR-кодах на транспорте

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Голикова: Новые ограничения с QR-кодами не коснутся детей

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Введение в России QR-кодов в общественных местах и на транспорте не затронет детей. Об этом 12 ноября заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения. Вакцинация начинается с 18 лет, и поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет», — сказала она.

Ранее Голикова сообщила, что решение ввести QR-коды по всей стране было принято после консультаций с губернаторами и экспертами. Это связано с тем, что россияне не соблюдают ограничительные меры и не идут вакцинироваться.

«Фонтанка» писала, что правительство внесло в Госдуму два законопроекта о QR-кодах, которые будут действовать как минимум до июня следующего года. Подробнее об этих документах читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (4)

266621103
Почему до сих пор у всех этих больных,массово умирающих и заполоняющих койки в больницах,до сих пор не делают принудительную санобработку по месту жительства и работы,как это было в СССР?
Sonata
Она имеет в виду, что при отсутствии QR-кода у родителей и ближайших родственников 10-летний ребёнок может самостоятельно купить билеты и один отправиться на отдых в тот же Крым?
Ванька Созин
так мы и эти ваши ограничения обойдем. бугага.
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