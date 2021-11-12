Премия «Онегин» наградила оперных певцов. Лучшая дебютантка — в Петербурге

На сцене Михайловского театра назвали имена лауреатов премии «Онегин» за 2020 год. Артисты, режиссеры, дирижеры, директора оперных театров со всей России собрались на церемонию, которая проводилась в шестой раз.

В этом году жюри премии распределило 16 статуэток между артистами и спектаклями из Москвы и регионов. Одна статуэтка осталась в Михайловском театре: в номинации на лучший дебют победу одержала Валентина Феденева, исполнительница партии Натальи в опере Чайковского «Опричник» в постановке этого коллектива.

Среди других лауреатов — Иван Гынгазов, награжденный за лучший дебют в музыкальном театре «Геликон-опера». В номинации «Мастер сцены» победил Владимир Копытов, солист Башкирского государственного театра оперы и балета. В номинации «Примадонна» статуэтки получили сразу две певицы — Татьяна Ларина из Самарского академического театра оперы и балета и Вероника Джиоева за партию на сцене Новосибирского государственного театра оперы и балета НОВАТ.

Еще один известный поклонникам Мариинского театра солист — Владислав Сулимский — получил премию в номинации «Гость» за участие в спектакле Самарского академического театра оперы и балета. За роль второго плана наградили Евгению Афанасьеву из Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.



Лучший состав эксперты увидели в опере «Бал-маскарад» в постановке Самарского академического театра оперы и балета. «Событием» назвали проект арт-резиденции «Арктика открытый театр» «Сказка братьев Гримм» из Государственного театра оперы и балета Республики Саха и постановку современной оперы финского композитора Кайи Саариахо «Любовь издалека» на сцене «Урал.Опера.Балет».

