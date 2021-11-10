«Для выполнения божественных заповедей». Талибы* учредили военный трибунал, чтобы обеспечить социальные реформы

Афганское движение «Талибан»* (запрещенная в России террористическая организация) учредило военный трибунал для «соблюдения шариата» в стране и проведения «социальных реформ». Об этом 10 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заместителя официального представителя боевиков Инамуллу Самангани.

«Военный трибунал имеет право заслушивать, пересматривать и выносить решения в свете постановлений шариата против должностных лиц и членов трех органов безопасности: министерств обороны и внутренних дел и главного управления разведки, которые утверждаются верховным лидером», — цитирует издание представителя талибов.

Фото: twitter.com/HabibiSamangani Поделиться Поделиться







По словам Самангани, трибунал создан для «обеспечения соблюдения шариата», «выполнения божественных заповедей» и «социальных реформ». Судить будут трое. Председатель военного трибунала Убайдулла Низами и двое судей: Сайид Агхаз и Захид Ахундзада.

Сегодня же Самангани сообщил в Twitter, что за последние три месяца талибами были арестованы «более 600 членов ИГИЛ** (запрещенная в России террористическая организация) и лиц, причастных к различным преступлениям».

«Еще 33 человека были убиты. Также были арестованы 82 похитителя и 12 похищенных были спасены из их лап. 67 человек были арестованы за изготовление различных поддельных документов», — сообщил Самангани и добавил, что «дорогие соотечественники» могут поделиться своими жалобами и предложениями по бесплатному номеру, который приводится в сообщении.

«Талибан» в настоящее время контролирует весь Афганистан после того, как страну покинули военные США. С тех пор в стране был запрещен женский спорт, создана «полиция нравов», женщинам запретили учиться в Кабульском университете, прекращена работа более 150 СМИ, введен запрет мужчинам брить бороды, возвращена практика отрубания рук.



Представители «Талибана» с помощью оружия разгоняли демонстрации своих оппонентов и не мешали митингам своих сторонниц.

На этом фоне талибы попросили мировое сообщество дать им 20 месяцев, прежде чем судить об их власти.

Представители новой кабульской власти регулярно ездят в Москву. Глава МИД РФ Лавров заявлял, что они «вменяемые», а президент Путин в октябре сообщил, что Москва двигается в направлении признания талибов.

До этого президент России говорил, что террористы стягиваются в Афганистан, чтобы попытаться дестабилизировать обстановку в странах СНГ. После прихода талибов к власти в соседнем Таджикистане регулярно проводятся военные учения с участием военных РФ, в ходе которых в том числе отрабатывается уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ.

* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории РФ.

** «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории РФ.