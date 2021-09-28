«До настоящего исламского порядка». Женщинам запретили учиться в Кабульском университете

Афганским женщинам запретили преподавать или посещать Кабульский университет. Об этом 28 сентября со ссылкой на назначенного «Талибаном»* ректора Мухаммада Ашраф Гайрата сообщает CNN.
По словам нового ректора, нововведения продлятся до тех пор, пока не будет установлен «настоящий исламский порядок».
Гайрат ранее сообщал, что учебное заведение хочет разработать план обучения студенток.
Назначение нового ректора вызвало волну критики из-за якобы отсутствия у него квалификации.
*«Талибан» — организация, признанная террористической и запрещённая на территории России.