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«До настоящего исламского порядка». Женщинам запретили учиться в Кабульском университете

Новый ректор Кабульского университета заявил, что в его вузе не будут учиться женщины

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Афганским женщинам запретили преподавать или посещать Кабульский университет. Об этом 28 сентября со ссылкой на назначенного «Талибаном»* ректора Мухаммада Ашраф Гайрата сообщает CNN.

По словам нового ректора, нововведения продлятся до тех пор, пока не будет установлен «настоящий исламский порядок».

Гайрат ранее сообщал, что учебное заведение хочет разработать план обучения студенток.

Назначение нового ректора вызвало волну критики из-за якобы отсутствия у него квалификации.

*«Талибан» — организация, признанная террористической и запрещённая на территории России.

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Комментарии (8)

James Cook
Дичь каменного века
blackcatwhitecat
"новый ректор" хотя бы читать-писать, интересно, умеет? Такие вот они "вменяемые люди"...
Steam
Как у фемок дела? Они уже в Афганистане, борются за права "сестер"?
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