Талибы* считают отрубание рук важным для безопасности страны

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) собирается вернуть в Афганистане телесные наказания, такие как отрубание рук. Об этом 24 сентября в интервью Associated Press заявил один из основателей движения — мулла Нуруддин Тураби.



В прошлом правительстве талибов Тураби был главой Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока (аналог религиозной полиции), в новом он руководит службой тюрем. «Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности», — заявил Тураби. Пока талибы только не решили, делать ли подобные наказания публичными.

