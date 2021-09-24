Талибы* считают отрубание рук важным для безопасности страны

Движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено на территории РФ) собирается вернуть в Афганистане телесные наказания, такие как отрубание рук. Об этом 24 сентября в интервью Associated Press заявил один из основателей движения — мулла Нуруддин Тураби.
В прошлом правительстве талибов Тураби был главой Министерства пропаганды добродетели и предотвращения порока (аналог религиозной полиции), в новом он руководит службой тюрем. «Отрубание рук необходимо для обеспечения безопасности», — заявил Тураби. Пока талибы только не решили, делать ли подобные наказания публичными.
«Все критиковали нас за наказания на стадионе, но мы никогда ничего не говорили об их законах и наказаниях. Никто не может указывать нам, какими должны быть наши законы. Мы будем следовать исламу и будем устанавливать свои законы на основе Корана», — уточнил представитель «Талибана».
Тураби вспомнил о том, как во время прошлого периода правления движения (1996–2001 годы) устраивали казни и отрубания рук на стадионе в Кабуле. Видимо, в этот раз талибы собираются вернуться к этой практике.
* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории РФ.