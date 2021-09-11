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Чёрные никабы и белые плакаты: в Кабуле прошла согласованная женская акция в поддержку «Талибана»*

В Афганистане 11 сентября прошла женская акция в поддержку движения «Талибан» (запрещенной в России террористической организации), ведущего политику гендерной сегрегации и ограничивающего права женщин.

Агентство AFP передаёт, что в акции приняли участие порядка трёх сотен человек. Одеты демонстрантки были согласно новым правилам — чёрные никабы и бурки полностью скрывали тело, на некоторых женщинах были перчатки. Отмечается, что мероприятие было согласовано с властями. Организаторы назвали участниц студентками, однако журналист AFP уверен, что видел в толпе совсем юных девушек и даже маленьких детей на руках у матерей.

Участницы выступили в педагогическом университета Кабула. «Мы против женщин, которые протестуют на улицах, утверждая, что они представляют нас. <…> Предыдущее правительство злоупотребляло женщинами. Оно нанимало женщин только из-за их красоты», — заявила одна из выступающих. Вторая добавила, что те, кто не носят хиджаб, причиняют им вред.

После выступлений девушки разбились на шеренги и прошли коротким маршем по Кабулу, держа в руках плакаты с лозунгами, в том числе на английском языке. На одном из них было написано «Женщины, покинувшие Афганистан, не могут быть нашими представителями», на другом — «Мы не хотим совместного обучения». Участниц демонстрации окружали бойцы «Талибана» с оружием в руках.

Во время первого правления «Талибана» в Афганистане — в 1996–2001 годах — женщины были лишены практически всех прав, в том числе на работу и учебу. После возвращения к власти в середине августа 2021 года талибы пообещали, что разрешат женщинам работать и учиться. Боевики запретили им заниматься спортом, а также не включили ни одну женщину в новое правительство Афганистана. Работу женщин в правительстве талибы сравнили с проституцией.

* «Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная в России

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Комментарии (9)

Lukum
Нда...бабы дуры не потому что дуры...((
Свободу Лёхе!
"Организаторы назвали участниц студентками") Как нас учит А.К. и, если и вправду, талиб - студент, то - нет ничего удивительного, что талибанки провели акцию в поддержку "талибана"*)
Steam
Интересно, сколько среди них бывших феминисток?
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