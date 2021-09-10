Представитель «Талибана»* сравнил работу женщин в правительстве с проституцией

Представитель движения «Талибан» (запрещено и признано террористическим в РФ) Сайед Зекрулла Хашими заявил, что женщины не получат ни одного поста в правительстве Афганистана. Об этом он сказал 10 сентября в интервью телеканалу Tolo News.
«Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете (министров). Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве», — подчеркнул Хашими (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что женщины должны рожать детей и давать им образование.
Хашими также сравнил работу в правительстве для женщин с проституцией: «За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой ни что иное, как проституцию на рабочем месте?»
Афганские женщины с тех пор, как «Талибан» пришел к власти, неоднократно принимали участие в протестах против нового правительства.
*«Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России