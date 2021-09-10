FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +16
72.76р86.15р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
16
Печать

Представитель «Талибана»* сравнил работу женщин в правительстве с проституцией

Представитель движения «Талибан» (запрещено и признано террористическим в РФ) Сайед Зекрулла Хашими заявил, что женщины не получат ни одного поста в правительстве Афганистана. Об этом он сказал 10 сентября в интервью телеканалу Tolo News.

«Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете (министров). Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве», — подчеркнул Хашими (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что женщины должны рожать детей и давать им образование.

Хашими также сравнил работу в правительстве для женщин с проституцией: «За последние 20 лет, что бы ни говорили об этом СМИ, США и их марионеточное правительство, разве это не представляло собой ни что иное, как проституцию на рабочем месте?»

Афганские женщины с тех пор, как «Талибан» пришел к власти, неоднократно принимали участие в протестах против нового правительства.

*«Талибан» — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (16)

alexpv
Правильно, "адекватные мужики", как их там кто-то из наших обозначил)
Владислав М
И с этим "правительством" собираются сотрудничасть демократические государства?
dragvs
Какое может быть правительство у террористической организации? В структурах террористической организации никому нет места.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний