Представитель «Талибана»* сравнил работу женщин в правительстве с проституцией

Представитель движения «Талибан» (запрещено и признано террористическим в РФ) Сайед Зекрулла Хашими заявил, что женщины не получат ни одного поста в правительстве Афганистана. Об этом он сказал 10 сентября в интервью телеканалу Tolo News.



«Нет необходимости в том, чтобы женщины состояли в кабинете (министров). Женщины Афганистана дают жизнь народу Афганистана, обучают исламской этике. Женщина не может выполнять работу в министерстве», — подчеркнул Хашими (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что женщины должны рожать детей и давать им образование.

