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Война в Афганистане для США завершена. Последний американский самолет покинул Кабул

Пентагон: война в Афганистане для США завершена

Последний американский самолет покинул аэропорт Кабула. Как сообщает иранское издание Tehran Times вечером 30 августа, эвакуация военных США из Афганистана закончилась.

Эту информацию подтверждает американское федеральное управление гражданской авиации, которое заявило, что США больше не контролируют аэропорт Кабула. В Афганистане уже наступило 31 августа — именно на эту дату «Талибан»* (организация запрещена и признана террористической в РФ) назначил для США дедлайн по выводу войск из страны.

В Пентагоне также подтвердили окончание вывода американских военных из Афганистана и завершение войны с участием США в регионе. Отметим, война в Афганистане для Америки продлилась в общей сложности 19 лет, 10 месяцев и 25 дней.

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Комментарии (1)

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Ну вот вам новый Ирак и Ливия в одном флаконе! Будут кошмарить население шариатом, каждый день взрывы террористов-смертников, а Европе приготовиться принять 500 тыс. беженцев.....
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