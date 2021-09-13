В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ

Более 150 СМИ менее чем за месяц прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти сторонников запрещенного в России террористического движения «Талибан»*. Об этом 13 сентября сообщил телеканал Tolo News.

В это число входят радиостанции, печатные издания и телеканалы. Причинами прекращения деятельности СМИ стали как ограничения против них, так и экономические проблемы.

«Если организации, поддерживающие средства массовой информации, не обратят внимания на СМИ в Афганистане, вскоре мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ», — сказал Худжатулла Муджадади, заместитель главы федерации журналистов Афганистана.

