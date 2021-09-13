FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +10
73.08р86.12р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
3
Печать

В Афганистане прекратили работу более 150 СМИ

Более 150 СМИ менее чем за месяц прекратили деятельность в 20 афганских провинциях после прихода к власти сторонников запрещенного в России террористического движения «Талибан»*. Об этом 13 сентября сообщил телеканал Tolo News.

В это число входят радиостанции, печатные издания и телеканалы. Причинами прекращения деятельности СМИ стали как ограничения против них, так и экономические проблемы.

«Если организации, поддерживающие средства массовой информации, не обратят внимания на СМИ в Афганистане, вскоре мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ», — сказал Худжатулла Муджадади, заместитель главы федерации журналистов Афганистана.


*Террористическая организация, запрещенная в России

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

kоt-obormot
Тоже 1канал организуют с аналогом местного Соловьева, только с этнографическим уклоном?
Василий Марущак
На сегодняшний день количество СМИ сокращается лишь в 3-х странах, рашке, беларуси, и в собственно упомянутом бармалистане
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний