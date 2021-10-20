Запрещенные в РФ талибы* снова прибыли в Москву

Представители движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ с 2003 года. — Прим. ред.) впервые приехали в Москву на переговоры после захвата власти в Афганистане. Об этом 20 октября сообщает ТАСС.
Делегация состоит из заместителя председателя временного правительства Мавлави Абдула Салама Ханафи, главы МИД Ахмадулла Муттаки и нескольких министров. Они примут участие в заседании консультаций московского формата по Афганистану.
Представители «Талибана» уже посещали Москву в этом году — еще до того, как официально пришли к власти в Афганистане. Во время июльского визита они пообещали не допустить нападений на центральноазиатские государства.
Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. США вторглись в республику в 2001-м, чтобы добиться свержения талибов, так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года. — Прим. ред.) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.
* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.