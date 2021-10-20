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Запрещенные в РФ талибы* снова прибыли в Москву

Делегация движения «Талибан»* прибыла с визитом в Москву

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Представители движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в РФ с 2003 года. — Прим. ред.) впервые приехали в Москву на переговоры после захвата власти в Афганистане. Об этом 20 октября сообщает ТАСС.

Делегация состоит из заместителя председателя временного правительства Мавлави Абдула Салама Ханафи, главы МИД Ахмадулла Муттаки и нескольких министров. Они примут участие в заседании консультаций московского формата по Афганистану.

Представители «Талибана» уже посещали Москву в этом году — еще до того, как официально пришли к власти в Афганистане. Во время июльского визита они пообещали не допустить нападений на центральноазиатские государства.

Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. США вторглись в республику в 2001-м, чтобы добиться свержения талибов, так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года. — Прим. ред.) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (18)

Старец
Может правильно и делают. Америкосы нам большую свинью подложили своим выходом оттуда и нам надо делать свои усилия для решения этой проблемы а не петь под дуду этих заокеанских "партнеров" ! Худой мир лучше доброй войны! Не надо лезть во внутренние дела других стран - мы же любим эту установку?!
математик
если сами пришли и они запрещены.. нельзя их сразу арестовывать?:))
140388025
Им самим не смешно над собой интересно? Глупо же выглядят.. Перед находящейся в списках невъездных американкой Нуланд кланялись и приседали, запрещенных террористов рады встретить и обнять. Проститутство какое-то..
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