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Представители признанной в России террористической организации дали пресс-конференцию в Москве

Запрещенные в РФ талибы на переговорах в Москве пообещали не допустить нападений на центральноазиатские государства.

Глава делегации «Талибана» (движение входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими) Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве заявил, что его организация будет бороться с ИГИЛ (также запрещен в России). Об этом 9 июля сообщает ТАСС.

По словам Делавара, талибы не говорили США, что не будут брать под свой контроль провинции Афганистана. Он также указал, что американская сторона не выполнила своих обязательств по освобождению заключенных.

На переговорах в РФ «Талибан» также пообещал не нарушать границы государств Центральной Азии.

Активизация талибов в Афганистане происходит на фоне вывода войск США. Афганские военные бегут в Таджикистан из-за наступления боевиков.

Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 годы. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001-м, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

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Комментарии (26)

266147340
Все просто. Многолетние войны разных стран с афганскими партизанами ни к чему не привели. Дабы снова не вводить войска (что, как показала практика, бесполезно) и обезопасить свои границы-приходится вести переговоры.
SERGEY111
Опять Афган нашим пацанам замаячил .
James Cook
Полная шизофрения
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