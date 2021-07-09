Представители признанной в России террористической организации дали пресс-конференцию в Москве

Запрещенные в РФ талибы на переговорах в Москве пообещали не допустить нападений на центральноазиатские государства.



Глава делегации «Талибана» (движение входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими) Шахабуддин Делавар на пресс-конференции в Москве заявил, что его организация будет бороться с ИГИЛ (также запрещен в России). Об этом 9 июля сообщает ТАСС.



По словам Делавара, талибы не говорили США, что не будут брать под свой контроль провинции Афганистана. Он также указал, что американская сторона не выполнила своих обязательств по освобождению заключенных.

