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Афганские военные бегут в Таджикистан из-за наступления запрещенных в РФ талибов

Наступление запрещенного в РФ «Талибана» заставило сотни афганских силовиков бежать в Таджикистан

Более 1000 сотрудников службы безопасности Афганистана бежали через границу в Таджикистан после наступления талибов («Талибан» входит в единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическими). Об этом 5 июля сообщает Reuters со ссылкой на таджикскую пограничную службу.

Те, кто смогли сбежать, отмечают, что наступление «Талибана» было «стремительным», а ситуация в стране ухудшается. Десятки афганских военных оказались в руках наступавших.

Представитель запрещенного в РФ движения Забиулла Муджахед заявил РИА «Новости», что талибы не намерены вмешиваться во внутренние дела Таджикистана. По его оценке, под их контролем находится 70% границы.

Активизация талибов происходит на фоне вывода войск США. Движение потребовало вывода всех иностранных военных из страны. «Талибан» накануне получил контроль над 13 районами Афганистана. Теперь в их власти 110 из 370 районов страны.

Исламское движение «Талибан» находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

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Комментарии (1)

Piter Russo
Ахмад Шах Масуда нового у афганцев нет, а Ашраф Гани - не способен талибану противостоять..
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