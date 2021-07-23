Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 23 июля на вебинаре для депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», заявил, что представители запрещённого в России террористического движения «Талибан» — вменяемые люди.

«Недавно талибское руководство было в Москве. Наш представитель с ними встречался. Они очень чётко заявили, что они не имеют никаких планов создавать проблемы для центральноазиатских соседей Афганистана. Что они будут бескомпромиссно продолжать бороться с ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация. — Прим. ред.). И что они готовы обсуждать с другими афганцами политическое устройство государства. Потому что их все до этого упрекали в том, что они хотят создать такой исламский эмират на основе законов шариата. Заявления, о которых я говорю, посылают очень чёткий сигнал, что они вменяемые люди. И надо не пытаться как можно дольше сохранить нынешнюю неопределённость. В Кабуле есть силы, которые в этом заинтересованы, поскольку это позволяет им оставаться у власти. Но надо думать не о себе, а о своей стране. И ради этого как можно скорее начать диалог со всеми, в том числе с талибами», — сказал Сергей Лавров. RT вёл прямую трансляцию вебинара.



Фото: скриншот YouTube RT Поделиться Поделиться







Лавров отметил, что талибы сейчас контролируют «от 70 до 80 с лишним процентов территории Афганистана».

«Талибы говорят, что, если правительство договариваться не хочет, они будут продвигать своё присутствие в новые провинции и уезды, — сообщил Сергей Лавров. — Они выходят и на северные рубежи Афганистана, где помимо них, используя этот вакуум в политическом процессе, активно осваиваются и террористы ИГИЛ (запрещённая в РФ организация) и остатки «Аль-Каиды» (запрещённая в РФ организация. — Прим. ред.). Талибы обязуются продолжать с ними бороться. Мы с ними активно работаем. Так же, как и американцы, китайцы, иранцы. Да, они включены в списки Совбеза ООН. Но тем же Совбезом они признаны как часть политического процесса, как одна из сторон конфликта».

«Они являются не каким-то импортным товаром, как ИГИЛ или «Аль-Каида». Это часть пуштунского общества Афганистана», — подчеркнул глава МИД РФ.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Талибан» — «это ощутимая и достаточно мощная сила». Но исключать движение «Талибан» из реестра запрещённых организаций в России пока не планируется.



«Пока никаких новаций в этом вопросе нет. Если они будут, мы вас проинформируем», — цитирует ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос журналистов 23 июля. https://tass.ru/politika/11970651

Сегодня же Сергей Лавров заявил, что западные спецслужбы накануне выборов «не прочь поддержать тех, кто заинтересован здесь в продвижении всяких экстремистских тенденций».

Ранее кандидат от партии «Яблоко» на выборах в Госдуму Марина Литвинович подала жалобу в ЦИК с требованием не регистрировать списки партии «Единая Россия», куда вошёл и глава МИД Сергей Лавров. Литвинович указывала, что взаимодействие с представителями запрещённых и террористических организаций по российскому законодательству является серьёзной помехой для участия в выборах, а ряд оппозиционеров были не допущены до кампании именно на этих основаниях.

Дискуссия о допустимости контактов с талибами разгорелась после того, как в начале июля представители движения провели в Москве пресс-конференцию. Тогда Минюст не смог пояснить статус представителей запрещённого движения, переадресовав вопросы ФСБ. В середине июля в МИД заявили, что работают с талибами уже 7 лет.