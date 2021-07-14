Игра на опережение. МИД России объяснил контакты с запрещенным в РФ «Талибаном»

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал о ситуации в Афганистане и контактах России с талибами (их организация запрещена в РФ).
«Мы предвидели ее [ситуацию в Афганистане] намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия», — заявил 14 июля в комментарии РИА Новости Кабулов.
По его словам, российская сторона следит за ситуацией в регионе и может разговаривать с любой из сил. МИД РФ призывает все стороны конфликта начать «содержательные переговоры».
В Москве талибам было сказано, что «Россия и всё мировое сообщество не приемлет восстановление исламского эмирата». Также Россия против движения талибов в Центральной Азии. «Любая попытка нанести урон безопасности наших союзников в Центральной Азии для них будет чревата большими потерями», — предупредил дипломат.
Кабулов оценил, что из 400 уездов Афганистана сейчас «более трети, может, до половины» находятся под контролем талибов.
Активизация движения в Афганистане происходит на фоне вывода войск США. Афганские военные бегут в Таджикистан из-за наступления боевиков.