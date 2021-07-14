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Игра на опережение. МИД России объяснил контакты с запрещенным в РФ «Талибаном»

МИД: Россия 7 лет назад начала устанавливать контакты с запрещенным «Талибаном»

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал о ситуации в Афганистане и контактах России с талибами (их организация запрещена в РФ).

«Мы предвидели ее [ситуацию в Афганистане] намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия», — заявил 14 июля в комментарии РИА Новости Кабулов.

По его словам, российская сторона следит за ситуацией в регионе и может разговаривать с любой из сил. МИД РФ призывает все стороны конфликта начать «содержательные переговоры».

В Москве талибам было сказано, что «Россия и всё мировое сообщество не приемлет восстановление исламского эмирата». Также Россия против движения талибов в Центральной Азии. «Любая попытка нанести урон безопасности наших союзников в Центральной Азии для них будет чревата большими потерями», — предупредил дипломат.

Кабулов оценил, что из 400 уездов Афганистана сейчас «более трети, может, до половины» находятся под контролем талибов.

Активизация движения в Афганистане происходит на фоне вывода войск США. Афганские военные бегут в Таджикистан из-за наступления боевиков.

Исламское движение «Талибан» (деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года) находилось у власти в Афганистане с 1996 по 2001 год. Соединенные Штаты вторглись в республику в 2001 году, чтобы добиться свержения «Талибана», так как те отказались передать им членов «Аль-Каиды» (террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ с 2003 года) после нападения на Всемирный торговый центр и Пентагон 11 сентября 2001 года. После свержения талибы начали партизанскую войну против нового правительства и сил НАТО.

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Комментарии (17)

g-dog
А чего тут непонятного, скоро пропишут в законе понятие "правильных" и "неправильных" террористов..
260602101
Многоходовочка
AlBerkut
Эээ... А то типа введём войска? 🤔
Шо, опять? ©
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