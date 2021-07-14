Игра на опережение. МИД России объяснил контакты с запрещенным в РФ «Талибаном»

Директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов рассказал о ситуации в Афганистане и контактах России с талибами (их организация запрещена в РФ).



«Мы предвидели ее [ситуацию в Афганистане] намного раньше, и поэтому семь лет назад мы начали устанавливать контакты с движением талибов... Давайте не забывать, что мы сейчас говорим про тактические действия», — заявил 14 июля в комментарии РИА Новости Кабулов.



По его словам, российская сторона следит за ситуацией в регионе и может разговаривать с любой из сил. МИД РФ призывает все стороны конфликта начать «содержательные переговоры».

