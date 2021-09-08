«Я не думаю, что женщинам можно будет играть в крикет, потому что женщинам необязательно играть в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты. Ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде. В эру массмедиа будут появляться фото и видео, и люди будут их смотреть. Ислам не позволяет женщинам играть в крикет или заниматься любым видом спорта, где видны их лица и фигуры», — цитирует « Интерфакс » Васика по австралийскому SBS News.

Женщины в Афганистане, включая спортсменок национальных сборных, больше не смогут заниматься спортом. Об этом 8 сентября заявил заместитель главы комиссии запрещенного в России террористического «Талибана»* по культуре Ахмадулла Васик.

Представитель новых властей Афганистана отметил, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт необходимостью не является.

Решение ставит под угрозу жизнь и мужской сборной Афганистана по крикету. Правила Международного совета крикета (ICC), в который входит Афганистан, предписывают иметь как женскую, так и мужскую команду, если страна хочет проводить международные матчи. Ахмадулла Васик заявил, что «Талибан»* не «предаст исламские ценности», даже если это приведет к проблемам.

До прихода талибов в Кабул считалось, что крикет — самый популярный вид спорта в стране. По данным западных СМИ, талибы выслеживают спортсменок, которые не покинули Афганистан, и угрожают им.

Накануне талибы сообщили о формировании правительства. В него вошли лишь представители пуштунов. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва поддержит новое правительство, «которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы: пуштуны, хазарейцы, таджики». Позднее пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Россия пока не планирует переговоров с новым афганским режимом, не считая контактов на уровне посольства в Кабуле.