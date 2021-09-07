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Представители Талибана* объявили новый состав правительства Афганистана

И.о. премьер-министра Афганистана назначен Мохаммад Хасан Ахунд

Представители запрещённого в России террористического движения «Талибан» объявили имена тех, кто войдёт в состав нового правительства Афганистана. Об этом со ссылкой на представителя организации Забиуллу Муджахида 7 сентября сообщает РИА Новости.

Согласно предоставленным талибами данным, исполняющим обязанности премьер-министра Афганистана назначен Мохаммад Хасан Ахунд. Его заместителем стал Мулла Абдул Гани Барадар.

Пост и.о. главы МИД Афганистана получил Амир Хан Мутаки. Минобороны страны также в качестве и.о. возглавил Мохаммад Якуб, а МВД — Сараджуддин Хаккани. Руководить афганской внешней разведкой будет Абдул Хак Васик. В свою очередь, должность и.о. главы минэкономики в составе нового правительства отдана Мохаммаду Ханифу.

Ранее «Фонтанка» писала, что силовые ведомства в новом правительстве Афганистана возглавят дети высокопоставленных талибов. На церемонию оглашения состава правительства были приглашены официальные представители России.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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