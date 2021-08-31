Силовые ведомства в новом правительстве Афганистана возглавили дети высокопоставленных талибов*

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) завершили консультации по формированию нового афганского правительства. Ключевые посты в нём заняли в том числе дети высокопоставленных талибов.



Как сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на источник в рядах боевиков, министром иностранных дел Афганистана назначен глава политического офиса «Талибана» мулла Абдула Гани Барадар. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны, а наследник одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост главы МВД.

