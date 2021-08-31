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Силовые ведомства в новом правительстве Афганистана возглавили дети высокопоставленных талибов*

Талибы* распределили ключевые посты в новом правительстве Афганистана

Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в РФ) завершили консультации по формированию нового афганского правительства. Ключевые посты в нём заняли в том числе дети высокопоставленных талибов.

Как сообщает 31 августа РИА Новости со ссылкой на источник в рядах боевиков, министром иностранных дел Афганистана назначен глава политического офиса «Талибана» мулла Абдула Гани Барадар. Сын основателя движения Мулла Якуб Ахунд стал министром обороны, а наследник одного из лидеров радикалов Джалалуддина Хаккани Халифа Хаккани занял пост главы МВД.

28 августа талибы заявляли, что объявят о полном составе кабинета министров в ближайшие дни.

Ранее «Фонтанка» писала, что талибы намеревались создать для управления Афганистаном совет из 12 человек.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

К сегодняшнему дню талибы заявили о завершении боевых действий в Афганистане, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. Несмотря на это и на установленные контакты с представителями де-факто новой власти страны, Россия не торопится исключать движение из списка террористических.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (11)

azul
Российские власти взирают кто с умилением, кто с завистью.
***_555
Всё по канонам.
ahma
еще не начали, а уже скурвились
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