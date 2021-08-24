Талибы* рассказали, каким образом намерены управлять Афганистаном

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) намерено создать для управления Афганистаном совет из 12 человек. Об этом со ссылкой на источники, близкие к руководству талибов, накануне, 23 августа, сообщил журнал Foreign Policy.
По словам собеседников издания, в состав данного совета могут войти некоторые «уступчивые члены бывшего правительства», чтобы новая администрация выглядела «приемлемой для международного сообщества».
Предполагается, в частности, что в состав совета войдут «три самых влиятельных лица» — лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя «Талибана» мулла Мухаммад Якуб и высокопоставленная фигура связанной с талибами террористической структуры «Сеть Хаккани» (запрещена в РФ) Халил Хаккани. Последний внесён в чёрные списки ООН и США, отмечается в публикации.
Также, по информации от близкого к Барадару и Якубу источника, место в совете может быть предложено Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению «Талибан» в провинции Панджер. Однако, считает журнал, включение Масуда в состав совета «маловероятно».
В целом источники заявляют, что руководство талибов «хочет выглядеть как можно более инклюзивным». Неофициальные переговоры по формированию органа власти уже начались с координационным советом, созданным бывшим президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой.
Ранее «Фонтанка» писала, что Россия готова поставлять оружие и технику странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по льготным ценам для укрепления границ с Афганистаном. Об этом в рамках форума «Армия-2021» заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.