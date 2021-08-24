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Талибы* рассказали, каким образом намерены управлять Афганистаном

Для управления Афганистаном может быть создан совет из 12 человек

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) намерено создать для управления Афганистаном совет из 12 человек. Об этом со ссылкой на источники, близкие к руководству талибов, накануне, 23 августа, сообщил журнал Foreign Policy.

По словам собеседников издания, в состав данного совета могут войти некоторые «уступчивые члены бывшего правительства», чтобы новая администрация выглядела «приемлемой для международного сообщества».

Предполагается, в частности, что в состав совета войдут «три самых влиятельных лица» — лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя «Талибана» мулла Мухаммад Якуб и высокопоставленная фигура связанной с талибами террористической структуры «Сеть Хаккани» (запрещена в РФ) Халил Хаккани. Последний внесён в чёрные списки ООН и США, отмечается в публикации.

Также, по информации от близкого к Барадару и Якубу источника, место в совете может быть предложено Ахмаду Масуду, который после захвата власти талибами возглавил силы сопротивления движению «Талибан» в провинции Панджер. Однако, считает журнал, включение Масуда в состав совета «маловероятно».

В целом источники заявляют, что руководство талибов «хочет выглядеть как можно более инклюзивным». Неофициальные переговоры по формированию органа власти уже начались с координационным советом, созданным бывшим президентом Хамидом Карзаем и главой Высшего совета по национальному примирению Афганистана Абдуллой Абдуллой.

Ранее «Фонтанка» писала, что Россия готова поставлять оружие и технику странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по льготным ценам для укрепления границ с Афганистаном. Об этом в рамках форума «Армия-2021» заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

К сегодняшнему дню талибы заявили о завершении боевых действий в Афганистане, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. Несмотря на это и на установленные контакты с представителями де-факто новой власти страны, Россия не торопится исключать движение из списка террористических.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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