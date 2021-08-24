Талибы* рассказали, каким образом намерены управлять Афганистаном

Террористическое движение «Талибан» (запрещено в РФ) намерено создать для управления Афганистаном совет из 12 человек. Об этом со ссылкой на источники, близкие к руководству талибов, накануне, 23 августа, сообщил журнал Foreign Policy.



По словам собеседников издания, в состав данного совета могут войти некоторые «уступчивые члены бывшего правительства», чтобы новая администрация выглядела «приемлемой для международного сообщества».



Предполагается, в частности, что в состав совета войдут «три самых влиятельных лица» — лидер политического крыла талибов мулла Абдул Гани Барадар, сын основателя «Талибана» мулла Мухаммад Якуб и высокопоставленная фигура связанной с талибами террористической структуры «Сеть Хаккани» (запрещена в РФ) Халил Хаккани. Последний внесён в чёрные списки ООН и США, отмечается в публикации.

