Россия готова поставлять граничащим с Афганистаном странам ОДКБ оружие со скидками

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.



К сегодняшнему дню талибы заявили о завершении боевых действий в Афганистане, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. Несмотря на это и на установленные контакты с представителями де-факто новой власти страны Россия не торопится исключать движение из списка террористических.



* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.