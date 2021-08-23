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Россия готова поставлять граничащим с Афганистаном странам ОДКБ оружие со скидками

Россия готова поставлять оружие и технику странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по льготным ценам для укрепления границ с Афганистаном. Об этом 23 августа передает ТАСС.

«Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ, включая то, что вы сказали. Возможно», — сказал вице-премьер Юрий Борисов журналистам на форуме «Армия-2021», отвечая на соответствующий вопрос.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

К сегодняшнему дню талибы заявили о завершении боевых действий в Афганистане, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. Несмотря на это и на установленные контакты с представителями де-факто новой власти страны Россия не торопится исключать движение из списка террористических.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (13)

266081655
Обалденное великодушие! Арматы и ракеты с непредсказуемой траекторией со скидкой!
Валерий Мазнев
Не поможет.....Ни таджикам , ни узбекам с туркменами умирать за своих царьков ни разу неохота.....если уж американское оружие не помогло, вряд-ли российское поможет....
261843631
Главное продать и бабло распилить, а кому - это пусть другие после них разбираются.
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