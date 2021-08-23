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Замглавы МИД: Мы не торопимся исключать «Талибан»* из списка террористов

Россия не будет торопиться с признанием новых властей Афганистана и с исключением движения «Талибан»* (признано террористическим, деятельность запрещена в РФ с 2003 года) из своего списка террористических организаций. Об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости, опубликованном 23 августа.

«Не намерены торопиться с исключением движения талибов* из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал высокопоставленный дипломат.

Он напомнил, что талибы* в Афганистане к сегодняшнему дню заявили о завершении боевых действий, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. «Считаем важными и заверения движения талибов* относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран», — подчеркнул дипломат.

Боевики движения «Талибан»* 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани, по его словам, сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (2)

266210916
Здравствуйте добрые люди! Я не знаю как и просить, но сложилась ситуация в моей жизни из которой я не могу выбраться самостоятельно. Мне нужна помощь. Я переболела ковидом, и у меня появились осложнения. Лечусь уже 2,5 месяца. Хромаю, так как проблемы с коленными суставами. Так как работала без оформления, то больничного у меня нет. А средства заработанные кончились. Пытаюсь подработать как могу, но сейчас вопрос встает даже в том, что не на что приобрести лекарства. И иногда приходится очень экономить с едой. Живу одна, попросить помощи особо не у кого.

Буду благодарна за любую помощь

Помогите мне пожалуйста номер карты. 2202 2003 7520 0340....
Ivan Ivanovich
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