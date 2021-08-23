Замглавы МИД: Мы не торопимся исключать «Талибан»* из списка террористов

Россия не будет торопиться с признанием новых властей Афганистана и с исключением движения «Талибан»* (признано террористическим, деятельность запрещена в РФ с 2003 года) из своего списка террористических организаций. Об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости, опубликованном 23 августа.



«Не намерены торопиться с исключением движения талибов* из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал высокопоставленный дипломат.

