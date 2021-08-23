Замглавы МИД: Мы не торопимся исключать «Талибан»* из списка террористов

Россия не будет торопиться с признанием новых властей Афганистана и с исключением движения «Талибан»* (признано террористическим, деятельность запрещена в РФ с 2003 года) из своего списка террористических организаций. Об этом заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов в интервью РИА Новости, опубликованном 23 августа.
«Не намерены торопиться с исключением движения талибов* из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН», — сказал высокопоставленный дипломат.
Он напомнил, что талибы* в Афганистане к сегодняшнему дню заявили о завершении боевых действий, амнистии для чиновников и граждан ИРА, обслуживавших контингенты США и НАТО, приступили к наведению общественного порядка, подтвердили намерение соблюдать права женщин в рамках исламской правовой системы. «Считаем важными и заверения движения талибов* относительно того, что оно не допустит использования территории Афганистана против третьих стран», — подчеркнул дипломат.