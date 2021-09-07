Россия приглашена талибами* на церемонию оглашения нового правительства Афганистана

Россия получила от талибов (представители запрещённого в РФ террористического движения. — Прим. ред.) приглашение на церемонию оглашения нового правительства Афганистана. Об этом 7 сентября сообщили в МИД РФ.
«Приглашение получили», — цитирует спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова РИА Новости.
При этом, отвечая на вопрос, планируют ли российские официальные лица принять участие в церемонии, Кабулов отметил, что «у нас там посол, и ехать никому не надо».
По данным телеканала Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан»*, его руководители направили приглашение на мероприятие в адрес Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара. Состав нового правительства Афганистана должен быть объявлен во вторник, 7 сентября, на специальной пресс-конференции.
Ранее «Фонтанка» писала, что новое правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. В Кремле же по поводу талибов заявили, что говорить о снятии с движения статуса запрещённой в России террористической организации пока преждевременно.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.