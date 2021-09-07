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Россия приглашена талибами* на церемонию оглашения нового правительства Афганистана

Талибы* пригласили официального представителя РФ на церемонию оглашения афганского правительства

Россия получила от талибов (представители запрещённого в РФ террористического движения. — Прим. ред.) приглашение на церемонию оглашения нового правительства Афганистана. Об этом 7 сентября сообщили в МИД РФ.

«Приглашение получили», — цитирует спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова РИА Новости.

При этом, отвечая на вопрос, планируют ли российские официальные лица принять участие в церемонии, Кабулов отметил, что «у нас там посол, и ехать никому не надо».

По данным телеканала Al-Jazeera со ссылкой на источник в движении «Талибан»*, его руководители направили приглашение на мероприятие в адрес Турции, Китая, России, Ирана, Пакистана и Катара. Состав нового правительства Афганистана должен быть объявлен во вторник, 7 сентября, на специальной пресс-конференции.

Ранее «Фонтанка» писала, что новое правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана» Хайбатулла Ахундзада. В Кремле же по поводу талибов заявили, что говорить о снятии с движения статуса запрещённой в России террористической организации пока преждевременно.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Комментарии (6)

Romul1960
Полное дно если кто либо из официальных лиц России там окажется...
SeverusSnegg
Путину оказана высокая честь бандерлогами. Он ведь их не замочил в сортире.
Приглашение на инаугурацию террористов под расстрел мирных демонстраций протеста это то, что выгодно объединяет эти режимы.
PS
Какая же она запрещённая? Делегация Талибов уже была с визитом в Москве.
Теперь они - официально разрешённые террористы в России.
zelf
Не, посол это как-то не солидно для такого мероприятия.
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