Россия приглашена талибами* на церемонию оглашения нового правительства Афганистана

Россия получила от талибов (представители запрещённого в РФ террористического движения. — Прим. ред.) приглашение на церемонию оглашения нового правительства Афганистана. Об этом 7 сентября сообщили в МИД РФ.



«Приглашение получили», — цитирует спецпредставителя президента РФ по Афганистану, директора второго департамента Азии МИД РФ Замира Кабулова РИА Новости.



При этом, отвечая на вопрос, планируют ли российские официальные лица принять участие в церемонии, Кабулов отметил, что «у нас там посол, и ехать никому не надо».

