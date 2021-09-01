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Новое правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана»*

Афганское правительство возглавит верховный лидер талибов* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ) Хайбатулла Ахундзада. Об этом 1 сентября сообщает Al Arabiya.

Афганистан берет за основу иранскую модель, согласно которой верховным главой становится религиозный лидер. Высшим руководящим органом будет Верховный совет, в котором будет заседать от 11 до 72 человек. Силовые ведомства в новом правительстве возглавили дети высокопоставленных талибов.

Хайбатулла Ахундзада возглавляет талибов с мая 2016 года. Он избегает публичности, что часто давало почву для слухов о его гибели. Он воевал против советских войск в 1980-х годах.

*«Талибан» — признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (2)

hal9000
Религиозные лидеры могут быть вполне нормальными людьми..но они не удержат власть..тчк.
261575471
Вот это неожиданность!
*сарказм*
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