Новое правительство Афганистана возглавит лидер «Талибана»*

Афганское правительство возглавит верховный лидер талибов* (организация признана террористической, деятельность запрещена на территории РФ) Хайбатулла Ахундзада. Об этом 1 сентября сообщает Al Arabiya.



Афганистан берет за основу иранскую модель, согласно которой верховным главой становится религиозный лидер. Высшим руководящим органом будет Верховный совет, в котором будет заседать от 11 до 72 человек. Силовые ведомства в новом правительстве возглавили дети высокопоставленных талибов.



Хайбатулла Ахундзада возглавляет талибов с мая 2016 года. Он избегает публичности, что часто давало почву для слухов о его гибели. Он воевал против советских войск в 1980-х годах.

