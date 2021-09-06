Лавров рассказал, при каких условиях Россия поддержит формирование нового правительства Афганистана

Россия готова поддержать формирование нового правительства Афганистана, если оно будет отражать весь спектр общества, кроме талибов* (сторонники запрещенной в России террористической организации «Талибан»). Об этом сообщил 6 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с молодыми учителями и школьниками в Петербурге, передает корреспондент «Фонтанки».
«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества, включая талибов и другие этнические группы: пуштуны, хазарейцы, таджики. Только такое инклюзивное правительство сможет обеспечить переход к новой жизни наших афганских соседей. Если об этом пойдёт речь, мы с удовольствием примем участие в такой церемонии с другими приглашёнными странами», — сказал глава внешнеполитического ведомства.
Ранее из Афганистана приходили противоречивые сведения. Талибы объявили о захвате провинции Панджшер, последней, где оказывалось сопротивление. Одновременно противники боевиков назвали это сообщение ложью.
Власть в Афганистане талибы захватили после вывода из страны войск США по завершении 20-летней миссии.
*«Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.