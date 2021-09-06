Талибы* провозгласили конец войны в Афганистане. В Панджшере объявили о продолжении сопротивления

В доказательство своих слов талибы распространили фотографии, на которых боевики позируют на фоне ворот резиденции губернатора Панджшера.

«"Талибан" взял под полный контроль провинцию Панджшер, последний район в Афганистане, удерживаемый силами сопротивления», — сообщил 6 сентября представитель организации Забиулла Муджахид в комментарии Reuters .

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан»* объявило о завершении боевых действий в Афганистане после взятия афганской провинции Панджшер .

При этом в самой мятежной провинции сообщения своих противников опровергли, назвав их «ложью». «Мы уверяем афганцев, что битва с «Талибаном» и его сообщниками продолжится, пока не восстановятся справедливость и свобода», — говорится в заявлении сил сопротивления в Twitter.

Талибы захватили власть в Афганистане после вывода из страны войск США по завершении 20-летней миссии. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.