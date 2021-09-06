FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+12°C/Завтра: +15
72.85р86.54р
Карта пунктов вакцинацииЧто делать если не едет скораяГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Подбираем вуз
2
Печать

Талибы* провозгласили конец войны в Афганистане. В Панджшере объявили о продолжении сопротивления

Запрещенное в России террористическое движение «Талибан»* объявило о завершении боевых действий в Афганистане после взятия афганской провинции Панджшер.

«"Талибан" взял под полный контроль провинцию Панджшер, последний район в Афганистане, удерживаемый силами сопротивления», — сообщил 6 сентября представитель организации Забиулла Муджахид в комментарии Reuters.

В доказательство своих слов талибы распространили фотографии, на которых боевики позируют на фоне ворот резиденции губернатора Панджшера.

При этом в самой мятежной провинции сообщения своих противников опровергли, назвав их «ложью». «Мы уверяем афганцев, что битва с «Талибаном» и его сообщниками продолжится, пока не восстановятся справедливость и свобода», — говорится в заявлении сил сопротивления в Twitter.

Талибы захватили власть в Афганистане после вывода из страны войск США по завершении 20-летней миссии. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Dimitry Antonov
Меня заинтересовал один только вопрос, а что, запрещённые в России талибы не болеют Ковидом? Если бы болели, то сидели бы на карантине, а не воевали бы.....
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний