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Талибы* вновь заявили, что взяли под полный контроль провинцию Панджшер

Провинция Панджшер перешла под полный контроль талибов

Представители террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) снова заявили о взятии под полный контроль афганской провинции Панджшер. Об этом со ссылкой на заявление представителя движения Забиуллы Муджахида 6 сентября сообщает РИА Новости.

«Последний оплот врагов-наёмников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении Муджахида.

Он также добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. При этом талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.

Напомним, на прошлой неделе талибы уже заявляли о захвате контроля над провинцией Панджшер. Позднее стало известно, что их празднования преждевременны.

До последнего времени Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от столицы Афганистана.

Талибы захватили власть в Афганистане после вывода из страны войск США по завершении 20-летней миссии. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (2)

lamer
РИА Новости черпают "проверенную информацию" из сторис гламурного воена Муджахида.
Догоним Северную Корею
Наши Сирию 5 раз брали и до сих пор там что делают,,газопровод сдаём тоже пару лет, так что друзья лаврова берут пример со старших братьев. Интересно, талибы дают обещание своим гражданам, догнать саудовскую Аравию или там за место вранья, автомат?🤣
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