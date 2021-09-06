Талибы* вновь заявили, что взяли под полный контроль провинцию Панджшер

Представители террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) снова заявили о взятии под полный контроль афганской провинции Панджшер. Об этом со ссылкой на заявление представителя движения Забиуллы Муджахида 6 сентября сообщает РИА Новости.
«Последний оплот врагов-наёмников, провинция Панджшер, полностью захвачен... Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата (самоназвание политической системы талибов. — Прим. ред.)», — говорится в сообщении Муджахида.
Он также добавил, что некоторые повстанцы потерпели поражение в боях, другие бежали. При этом талибы заверили жителей Панджшера, что не будут их притеснять.
Напомним, на прошлой неделе талибы уже заявляли о захвате контроля над провинцией Панджшер. Позднее стало известно, что их празднования преждевременны.
До последнего времени Панджшер оставался единственной неподконтрольной талибам провинцией к северо-востоку от столицы Афганистана.