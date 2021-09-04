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Талибы* преждевременно отпраздновали победу над Панджшером

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» отозвали свое заявление о захвате контроля над провинцией Панджшер, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Al Arayabia.

Ссылаясь на источник внутри террористического движения, СМИ пишет, что наступательная операция замедлилась, так как противники дали серьезный отпор.

В то же время РИА Новости передаёт, что силы сопротивления заявили об уничтожении 600 боевиков «Талибана» за последний день. Одновременно индийские СМИ пишут, что талибы якобы захватили офис губернатора провинции.

Ранее в результате «празднования» захвата Панджшера сторонники талибов в Кабуле начали массово стрелять в воздух, в итоге были убиты 17 человек и более 40 ранены.

Талибы захватили власть в Афганистане после вывода из страны войск США по завершении 20-летней миссии. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (2)

263984971
Интересно, что по этому поводу думает Рамзан Ахматиевич и его войско?
263984971
Жизни у них ничего не стоят... Детей убивают, женщин.. Мрази! Халифат хотят сделать через смерть! Наркотой завалить всех...., они больше ничего не умеют! Мрази!!!!
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