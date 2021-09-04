Талибы* преждевременно отпраздновали победу над Панджшером

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» отозвали свое заявление о захвате контроля над провинцией Панджшер, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на телеканал Al Arayabia.



Ссылаясь на источник внутри террористического движения, СМИ пишет, что наступательная операция замедлилась, так как противники дали серьезный отпор.



В то же время РИА Новости передаёт, что силы сопротивления заявили об уничтожении 600 боевиков «Талибана» за последний день. Одновременно индийские СМИ пишут, что талибы якобы захватили офис губернатора провинции.

