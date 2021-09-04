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В результате празднования талибами* захвата Панджшера погибли 17 человек

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» канонадой отметили захват единственной неподконтрольной провинции Панджшера. В Кабуле в результате «празднования» погибли не менее 17 человек. Еще как минимум 41 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на источник 4 сентября сообщает РИА Новости.

Праздновать захват Панджшера начали еще накануне, 3 сентября, в Кабуле и других крупных городах. Террористы отмечали событие стрельбой.

Лидеры боевиков призвали своих сторонников не стрелять в воздух в городах, а в случае нарушения пригрозили изъятием оружия. Также боевики заявили, что кроме Панджшера под их контроль перешел и район Аннаба.

Кроме того, компания Google временно заблокировала аккаунты электронной почты экс-властей Афганистана, чтобы доступ не получили талибы.

Талибы захватили власть в Афганистане после вывода из страны войск США по завершении 20-летней миссии. 15 августа боевики без боя вошли в Кабул, и президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

* «Талибан» — организация, признанная террористической, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (2)

DimDimych
Государственная почта Афганистана на gmail?
266195193
порезвились наши будущие друзья и партнёры..
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