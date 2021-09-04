В результате празднования талибами* захвата Панджшера погибли 17 человек

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» канонадой отметили захват единственной неподконтрольной провинции Панджшера. В Кабуле в результате «празднования» погибли не менее 17 человек. Еще как минимум 41 человек получили ранения разной степени тяжести. Об этом со ссылкой на источник 4 сентября сообщает РИА Новости.



Праздновать захват Панджшера начали еще накануне, 3 сентября, в Кабуле и других крупных городах. Террористы отмечали событие стрельбой.



Лидеры боевиков призвали своих сторонников не стрелять в воздух в городах, а в случае нарушения пригрозили изъятием оружия. Также боевики заявили, что кроме Панджшера под их контроль перешел и район Аннаба.

