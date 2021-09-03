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В Кабуле празднуют захват Панджшера

Захват запрещенным в России террористическим движением «Талибан»* афганской провинции Панджшер отмечают стрельбой в Кабуле и других городах Афганистана, следует из заявления представителя талибов и свидетельств очевидцев от 3 сентября.

Представитель движения Билал Карими заявил, что Панджшер перешел под контроль «исламского эмирата» (самоназвание политической системы талибов). Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле говорил, что все солдаты сопротивления в Панджшере захвачены талибами, вице-президент Амрулла Салех и лидер сил сопротивления Ахмад Масуд бежали. Провинция Панджшер оставалась единственной неподконтрольной «Талибану»*.

«Жителям Кабула не следует беспокоиться. Ведется стрельба в воздух. Мы призываем всех вооруженных моджахедов прекратить стрельбу, чтобы не навредить гражданским лицам. Эта стрельба связана с празднованием падения провинции Панджшер», — написал в Twitter заместитель главы комиссии талибов по вопросам культуры Ахмадулла Васик.

Очевидцы сообщили, что стрельба велась в провинциях Кабул, Парван и Каписа. Жители Кабула были обеспокоены тем, что начались бои. Однако талибы заявляли, что стреляют, чтобы отметить захват сопротивлявшейся провинции.

Захват власти талибами произошел на фоне вывода войск США после 20-летней миссии, который завершился в ночь на 31 августа. Единственной неподконтрольной «Талибану» провинцией оставался Панджшер к северо-востоку от Кабула. В четверг телеканал Al-Jazeera проинформировал со ссылкой на источник в «Талибане», что талибы решили начать военную операцию против сил «Фронта сопротивления» в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером сопротивления Ахмадом Масудом.

*Талибан — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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Комментарии (8)

Igor_VS
С какого перепуга штатные обслуживающие, так забеспокоились про Панджер. Что там им прислали?
Cвифт
Экс - вице-президент Афганистана Амрулла Салех, заявил, что остается в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер, и никуда из страны не уезжал. «Талибан» (запрещен в РФ), по его словам, не взял контроль над провинцией. (с)
lamer
Да вроде как еще и не весь захватили.
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