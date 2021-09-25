Талибы* попросили мировое сообщество дать им 20 месяцев, прежде чем судить об их власти

Боевики движения «Талибан»* (признано террористическим и запрещено на территории РФ) попросили мировое сообщество дать им 20 месяцев, прежде чем судить об их правлении в Афганистане. Об этом заявил министр экономики во временном правительстве страны Кари Дин Мохаммад Ханиф.



«Мы не просим мир помогать нам или сотрудничать с нами, как это делал прежний режим. Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — цитирует его член комиссии по культуре Инамулла Самангани.

