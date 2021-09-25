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Талибы* попросили мировое сообщество дать им 20 месяцев, прежде чем судить об их власти

Боевики движения «Талибан»* (признано террористическим и запрещено на территории РФ) попросили мировое сообщество дать им 20 месяцев, прежде чем судить об их правлении в Афганистане. Об этом заявил министр экономики во временном правительстве страны Кари Дин Мохаммад Ханиф.

«Мы не просим мир помогать нам или сотрудничать с нами, как это делал прежний режим. Мировое сообщество помогало прежним властям на протяжении 20 лет, но они все равно потерпели крах. Пусть мир даст нам 20 месяцев, а затем судит, добились ли мы успеха или нет», — цитирует его член комиссии по культуре Инамулла Самангани.

Ранее сообщалось, что талибы собираются вернуть в Афганистане телесные наказания, такие, как отрубание рук. Боевики считают, что это необходимо «для обеспечения безопасности». Во время прошлого периода правления движения (1996–2001) они устраивали казни и отрубания рук на стадионе в Кабуле.

* Движение «Талибан» признано террористическим и запрещено на территории РФ.

Боевики движения «Талибан» 15 августа без боя вошли в Кабул и установили контроль над городом и всей страной. Президент Ашраф Гани в тот же день покинул Афганистан.

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Комментарии (5)

Павел Михайлов
Зачем бандитам и мракобесам давать фору в 20 месяцев?
Skazochny
через 20 месяцев будет рывок без раскачки
AlBerkut
Программа 500 дней, бабахский вариант? У них там что, свой явлинский завёлся? 🤔
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