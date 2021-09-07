Талибы* разогнали демонстрацию в Кабуле стрельбой

В Кабуле состоялась демонстрация против Пакистана, которую боевики запрещённого в РФ «Талибана» разогнали стрельбой. Об этом 7 сентября сообщает Agence France-Presse.



Около 70 человек собрались у посольства Пакистана в знак протеста против вмешательства Исламабада в дела Афганистана.



В социальных сетях распространяются видео, на которых слышны выстрелы на месте акции протеста.

