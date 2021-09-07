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Талибы* разогнали демонстрацию в Кабуле стрельбой

В Кабуле состоялась демонстрация против Пакистана, которую боевики запрещённого в РФ «Талибана» разогнали стрельбой. Об этом 7 сентября сообщает Agence France-Presse.

Около 70 человек собрались у посольства Пакистана в знак протеста против вмешательства Исламабада в дела Афганистана.

В социальных сетях распространяются видео, на которых слышны выстрелы на месте акции протеста.

Это не первая демонстрация в стране после прихода к власти талибов. Так, ранее афганские женщины провели акцию в городе Герат в знак протеста против действий новых властей.

*«Талибан» признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.

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Комментарии (2)

Аппаратчик мокрой классификации
Нужно туда нацгвардейцев отправить. На учёбу. :)))
bluxer
Интересно, сколько продержится у власти этот очень запрещенный т...н.
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