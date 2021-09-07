Талибы* разогнали демонстрацию в Кабуле стрельбой

В Кабуле состоялась демонстрация против Пакистана, которую боевики запрещённого в РФ «Талибана» разогнали стрельбой. Об этом 7 сентября сообщает Agence France-Presse.
Около 70 человек собрались у посольства Пакистана в знак протеста против вмешательства Исламабада в дела Афганистана.
В социальных сетях распространяются видео, на которых слышны выстрелы на месте акции протеста.
#BREAKING— Muslim Shirzad (@MuslimShirzad) September 7, 2021
Third footage - Taliban fire shots on Kabul protester. https://t.co/23h6MmjWcf
Forth footage - Taliban fire shots on protests in Kabul. pic.twitter.com/dV8aAGPBHs— Shomolutogetherness (@Shomolutogethe1) September 7, 2021
Это не первая демонстрация в стране после прихода к власти талибов. Так, ранее афганские женщины провели акцию в городе Герат в знак протеста против действий новых властей.
*«Талибан» признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории РФ с 2003 года.